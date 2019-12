Le news più lette su IVG da gennaio a aprile 2019: inizio anno tra troppe tragedie e l’incendio di Cogoleto

Provincia. Incomincia, come da tradizione, il viaggio di IVG.it alla scoperta delle notizie più lette dell’anno. Un modo per ripercorrere gli avvenimenti del 2019 visto con gli occhi dei lettori, che hanno scelto giorno dopo giorno cosa leggere e condividere.

L’anno che volge al termine è stato segnato da grandi notizie e grandi tragedie, momenti felici e momenti di estrema difficoltà. L’ultimo in ordine di tempo è legato ai disastri causati dal maltempo dal 23 al 25 novembre: e proprio in quei giorni IVG ha stabilito i suoi nuovi record in termini di letture, con oltre 760 mila utenti unici in un solo giorno (il 24 novembre) e oltre 3 milioni di pagine lette in 48 ore.

Ma al netto degli exploit, Il Vostro Giornale è ormai da anni il punto di riferimento della provincia per l’informazione locale, con mediamente 60-80mila lettori unici ogni giorno sulle nostre pagine, intenti a leggere le notizie principali del loro territorio. Ecco dunque quelle che nel bene e nel male hanno caratterizzato questo 2019.

GENNAIO – La notizia che segna l’inizio dell’anno è la morte in un incidente stradale del 21enne Alessandro Chiesa di Magliolo. Lo schianto avviene nella notte tra il 18 e il 19 gennaio sull’Aurelia a Pietra Ligure, e per il paese è uno shock come testimoniato dalle decine di messaggi di cordoglio. Nell’incidente rimangono feriti anche Mattia Pizzorno, classe 1999, e Christian Ferrante, 22 anni.

FEBBRAIO – Tre le notizie su cui nel corso del mese si concentra l’attenzione dei lettori. La prima, subito il 1 febbraio, riguarda l’allerta meteo e la conseguente nevicata in Valbormida, dove gli accumuli superano i 10 centimetri. Il 13 febbraio la notizia più curiosa: alle 2 di notte un uomo ubriaco al volante di una piccola scavatrice, un bobcat, in pieno centro a Savona, tenta di “caricare” l’auto dei carabinieri e l’ambulanza. Il giorno dopo invece a tenere banco è una tragedia: il ritrovamento di una donna di 96 anni, Alba Peirano, mummificata nel proprio appartamento, deceduta più di 6 mesi prima.

MARZO – Il mese si apre con un’altra tragedia: il 6 marzo un uomo di 60 anni viene travolto e ucciso da un Intercity tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Dieci giorni dopo invece a tenere banco è una polemica tra il presidente dell’Ordine dei Medici di Savona, Luca Corti, e il ministro della Salute Giulia Grillo: Corti il 16 marzo chiede le dimissioni di Grillo per alcune dichiarazioni sulle liste d’attesa rilasciate il giorno prima dal ministro alla trasmissione Agorà. Ma la notizia più letta del mese è quella del 23 marzo, relativa allo spaventoso incendio che divampa sulle colline tra Varazze e Cogoleto. IVG.it segue la giornata in tempo reale: la cronaca viene letta da più di 32 mila persone.

APRILE – Due tragedie segnano il mese. La prima si verifica l’11 aprile, quando due camionisti, il 49enne Lorenzo Borgonovo (di Leca d’Albenga) e il 24enne Allen Tarsio Muniz De Andrade (di Ceriale) perdono la vita in un tremendo schianto sulla A12. I due savonesi viaggiavano a bordo di un camion che trasportava fiori: il loro Tir ha invaso la corsia opposta A12 centrando in pieno una bisarca che trasportava autovetture.

Il 16 aprile invece a preoccupare i savonesi è la notizia che un aereo in difficoltà ha scaricato 80 tonnellate di cherosene nel Mar Ligure. L’operazione di “fuel dumping” fatta dal velivolo di Alitalia, diretto a Tokio, è quella prevista dalle procedure di sicurezza, ma causa non poca apprensione sui savonesi a causa delle possibili conseguenze ambientali.

Una settimana dopo, la seconda tragedia: in un motel di Casei Gerola perde la vita la savonese Orsetta Grandis, 25 anni, fisioterapista di Sassello in vacanza con il fidanzato. A stroncarla un malore improvviso.

Appuntamento a domani con le notizie più lette da maggio ad agosto 2019.