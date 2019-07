Savona. Una sparatoria all’interno del ristorante dei bagni Aquario, a Savona, in via Nizza, intorno alle 22.30, ha seminato il panico.

Per ora sembrano due i feriti gravi ed una persona è deceduta, ma l’intervento è in corso. Sul posto due automediche del 118 e tre ambulanze, la Croce rossa di Quiliano, la Oro Mare di Albissola e la Bianca di Cairo. Durante la serata di karaoke, alcuni presenti hanno avertito dei colpi, subito scambiati per petardi. Ben presto, però, il pubblico si è accorto di cosa stava accadendo e in molti si sono gettati a terra riparandosi sotto i tavolini.

Per una ragazza lo sparo è stato fatale: era intenta a cantare ed è morta all’istante. L’uomo armato si è dato alla fuga. Aggiornamenti a breve.