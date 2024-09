Regionali, Bucci: “Io Genovacentrico? A Savona devono imparare a lavorare per l’economia. Rigassificatore? Ecco cosa penso”

Savona. “Il sindaco di Savona mi accusa di essere genovacentrico, ma bisogna lavorare per l’economia e devono imparare a farlo. Quando sarà presidente della Regione, gli darò dei suggerimenti su come fare economia a Savona“. Lo dice il candidato a presidente di Regione e sindaco di Genova Marco Bucci replicando al primo cittadino di Savona Marco Russo.

Bucci poi, chiamato dai giornalisti a pronunciarsi pro o contro il rigassificatore, assume una posizione attendista: “Ci sono due priorità importanti, tutelare l’ambiente e diminuire la bolletta. Le soluzioni tecniche saranno quelle che riescono a raggiungere entrambi gli obiettivi. Ora non vedo una soluzione tecnica: ci lavoreremo e la troveremo“.

Continua il botta e risposta scatenato dalla dichiarazione di Bucci in merito ai dati Istat della Liguria riferiti al secondo trimestre del 2024. “I dettagli che abbiamo noi per Genova dicono esattamente l’opposto: siamo in crescita. Alla Spezia i dettagli sono esattamente l’opposto, cioè sono in crescita. A Imperia sono in crescita. Probabilmente stanno scendendo a Savona, chiedetevi come mai”, aveva affermato Bucci.

“È inaccettabile il fatto che Bucci parli della provincia di Savona come se fosse una terra straniera che non gli interessa“, aveva tuonato l’assessore allo sviluppo economico del Savona. Aveva poi fatto eco il sindaco Russo: “E’ sterile il confronto tra territori”. E oggi non è mancata la controreplica di Bucci.