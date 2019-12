Le news più lette su IVG da settembre a dicembre 2019: arrivano i disastri meteo

Provincia. Si conclude oggi il tradizionale “viaggio” di IVG.it alla scoperta delle notizie più lette dell’anno. Un modo per ripercorrere gli avvenimenti del 2019 visto con gli occhi dei lettori, che hanno scelto giorno dopo giorno cosa leggere e condividere.

L’anno che volge al termine è stato segnato da grandi notizie e grandi tragedie, momenti felici e momenti di estrema difficoltà. L’ultimo in ordine di tempo è legato ai disastri causati dal maltempo dal 23 al 25 novembre: e proprio in quei giorni IVG ha stabilito i suoi nuovi record in termini di letture, con oltre 760 mila utenti unici in un solo giorno (il 24 novembre) e oltre 3 milioni di pagine lette in 48 ore.

Ma al netto degli exploit, Il Vostro Giornale è ormai da anni il punto di riferimento della provincia per l’informazione locale, con mediamente 60-80mila lettori unici ogni giorno sulle nostre pagine, intenti a leggere le notizie principali del loro territorio. Ecco dunque quelle che nel bene e nel male hanno caratterizzato questo 2019.

SETTEMBRE – Il mese inizia, come troppo spesso accade, con una tragedia: la morte della savonese Valentina Agostini, classe 1978, appassionata di escursioni. La donna scivola in un dirupo a Canazei (provincia di Trento), in località Forcella Pordoi: un volo di 20 metri che si rivela fatale.

L’8 settembre a catalizzare le letture è una violenta grandinata nel ponente savonese: ancora non lo sappiamo, ma è solo un piccolo assaggio “premonitore” di ciò che accadrà nel corso dell’autunno. Il 18 settembre un’altra notizia tragica: il 78enne Salvatore Sorrentino spara alla propria badante e poi si toglie la vita. La donna fortunatamente sopravvive, salvata da un bustino che rallenta la pallottola.

OTTOBRE – Inizia il periodo delle allerte meteo. E i primi 4 articoli più letti del mese sono tutti dedicati a informare, ogni volta, sulle ordinanze di chiusura delle scuole. Escluse quindi queste news “di servizio”, sono due le notizie che spiccano sulle altre. Il 1 ottobre un bambino di 10 anni di Cengio resta schiacciato da un cancello scorrevole e viene portato d’urgenza al Gaslini di Genova: fortunatamente le sue condizioni miglioreranno rapidamente. Il 18 ottobre, invece, a tenere banco è il meteo, con l’annuncio shock di Limet che parla di previsioni “simili a quelle delle peggiori alluvioni degli ultimi 50 anni”. Uno scenario che in questa occasione fortunatamente non si verifica, ma che visto oggi fa venire i brividi: il disastro infatti è solo posticipato di un mese.

NOVEMBRE – Ed eccolo, il mese più terribile non solo di quest’anno ma probabilmente degli ultimi 20 per la nostra provincia. Mai prima infatti, almeno nella storia recente, si era sperimentata un’emergenza di tale portata e così capillarmente diffusa su tutto il territorio: l’ondata di maltempo del 23 e 24 novembre mette in ginocchio la provincia, con decine di frante, crolli, strade chiuse. La cronaca di quel difficilissimo weekend e delle giornate immediatamente successive, zeppa di foto, video e dirette da ogni parte della provincia, è ovviamente sugli smartphone di tutti i savonesi, e ognuno di quegli articoli stabilisce nuovi record nella storia di IVG. Tra tutti ne scegliamo due, i più letti di tutti: il crollo del viadotto Madonna del Monte sulla A6, che viene visualizzato 300 mila volte e condiviso più di 38 mila, e la storia dell’uomo, Daniele Cassol, che blocca il traffico scendendo dall’auto e piazzandosi in mezzo alla carreggiata per impedire alle altre vetture di precipitare nel baratro.

Tra le notizie del resto del mese, prima di questa emergenza la più letta era stata la cronaca di uno schianto frontale sul Cadibona in cui aveva perso la vita un 31enne: si trattava di Fabio Vacca.

DICEMBRE – Il 1 dicembre a tenere banco è ancora il viadotto della A6, che viene nuovamente chiuso: sono scattati i sensori che rilevano il movimento della frana. La notizia ha grande eco perché, con la chiusura, il Cadibona diventa l’unico, fragile collegamento da e per la Valbormida.

Il resto è storia recente. I savonesi si concentrano su tre notizie: la prima riguarda Costa Smeralda, presentata a Savona il 20 dicembre (e subito “messa alla prova” dal vento, oltre 100 km/h: le manovre per proteggerla danneggiano un pontile e due gozzi). Le altre due riguardano altrettanti lutti: uno a Savona (la morte di Alessandro Saba) e l’altro a Pietra Ligure (la scomparsa di Gianmario “Cico” Zerbini).

LE NEWS PIU’ LETTE DA GENNAIO AD APRILE – DA MAGGIO AD AGOSTO

Questo dunque il “racconto” del 2019 attraverso gli articoli più letti su IVG. Il nostro augurio per il 2020 è quello di potervi proporre meno brutte notizie e più sorrisi. Buon anno a tutti!