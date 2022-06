Rifiuti Savona, Arecco: “La giunta spieghi perchè la città è sempre più sporca e il servizio è peggiorato”

Savona. “Conoscere nei dettagli il costo finale, complessivo, previsto e le modalità ed i soggetti esterni a cui, eventualmente, si prevede di affidare e fare gestire l’intera iniziativa. L’Amministrazione intenderà integrare la brochure con ulteriori informazioni da fornire ai savonesi?“. Sono le richieste, contenute in un’interpellanza depositata ieri, che il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimo Arecco rivolge alla giunta Russo in merito alla campagna di sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti “#IoRispettoSavona”.

“Si è appreso dai giornali che l’Amministrazione comunale ha predisposto una brochure informative dal titolo “Il problema della pulizia a Savona: cosa si sta facendo e cosa possono fare i cittadini. Nella brochure contenente il logo del Comune di Savona – ricorda Arecco -, che lo scrivente ha avuto modo di esaminare solamente sugli organi di stampa, una delle domande, a cui segue la relativa risposta, contiene quanto di seguito riportato: “Quando ci sarà la svolta? Risposta: La gara è terminata ed è stato scelto il nuovo socio. Subito dopo l’Estate, la nuova società avrebbe potuto iniziare a operare. Purtroppo è stato presentato un ricorso dal terzo classificato. In questo momento non è possibile avere un’idea precisa dei tempi di avvio, confidiamo siano brevi“.

Il consigliere Arecco punge la giunta: “Quali sono le motivazioni per cui si è scelto di affidare molteplici servizi a ditte esterne ad ATA, stante una situazione economica precaria dell’Azienda partecipata?”. Tra le spiegazioni chiede nel testo dell’interpellanza anche “perchè la città è sempre più sporca”, “le motivazioni per cui la Tari è aumentata e il servizio è peggiorato”.

Ancora sulla brochure chiede quali sono “le ragioni di opportunità e di natura legale per le quali, utilizzando il logo del Comune di Savona, sia stata volutamente riportata la frase ‘purtroppo è stato presentato un ricorso dal terzo classificato’. Come è noto – conclude Arecco -, da parte di Sat ed Iren è stato presentato un doppio ricorso presso le sedi giudiziarie opportune, e, solamente presso tali sedi, dovranno essere discusse e decise le modalità con cui la gara per ATA potrà ritenersi conclusa, o meno, indipendentemente dal giudizio delle parti interessate”.

Da quando sarà operativa Sea-s Srl si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).