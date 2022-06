Nuova raccolta rifiuti a Savona in stand-by, Ata: “Già organizzati fino a fine anno. Per il 2023 valuteremo con il Comune”

Savona. “Per la raccolta rifiuti nel 2022 siamo organizzati, lo avevamo già messo in conto. Per il prossimo anno invece dovremmo incontrare il Comune per decidere insieme che scelte adottare“. A dirlo è Gianluca Tapparini, l’amministratore unico di Ata, in seguito alla notizia della conferma del ricorso da parte di Sat e Iren.

Il sindaco Marco Russo e gli assessori Barbara Pasquali (città vivibile) e Silvio Auxilia (società partecipate) hanno comunicato che “questa mattina, purtroppo, Sat con Iren (arrivata terza) ha confermato il ricorso contro la gara con richiesta di sospensiva, determinando così un inevitabile allungamento dei tempi”.

Ata, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana a Savona, dovrà occuparsi della raccolta rifiuti fino alla conclusione della procedura. Ancora nulla di certo però sui tempi di attesa per la prosecuzione dell’iter della gara: “Al momento non abbiamo ancora approfondito, ma in gioco ci sono diverse variabili”, ha detto Tapparini. “La situazione non migliorerà, ma neanche peggiorerà”. “Noi continueremo con il nostro impegno per migliorare, con Ata, la situazione della città, pur nelle difficili condizioni date”, hanno garantito dal Comune. Da Ata arrivano rassicurazioni per il prossimo anno: “Avremo il tempo di prepararci”.

I punteggi assegnati erano stati i seguenti: Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna 100; Cfa società cooperativa 92; Iren e Sat 67,88. Consorzio Cfa è composta da Formula Ambiente Spa (sede a Cesena) e Rastrello Cooperativa Sociale (sede a Genova). La prima Ati è tra Ideal Service Soc.Coop (si occupa già di svolgere lo stesso servizio in Val Bormida), Egea Ambiente Srl (sede a Alba) e Docks Lanterna Spa (sede a Genova), la seconda (già annunciata a metà settembre) tra Iren Ambiente Spa e Sat Servizi Spa (già titolare del servizio di igiene urbana nelle altre località della provincia).

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).