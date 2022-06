Ricorso Sat/Iren, il Tar deciderà a ottobre. Orsi: “Organizzare un piano straordinario per l’estate”

Savona. E’ stata fissata il 7 ottobre l’udienza per il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da Sat e Iren nell’ambito della gara per la cessione del 49% di quote di Sea-s Srl per la gestione del servizio di igiene urbana a Savona. Ieri nella riunione in camera di consiglio è stata decisa la rinuncia alla sospensiva.

Nel frattempo ieri mattina si è svolta una riunione a Palazzo Sisto tra il Comune, le organizzazioni sindacali e Ata. Sarà infatti Ata, in attesa della decisione definitiva, ad occuparsi della raccolta rifiuti per i prossimi mesi. Tapparini aveva assicurato che l’azienda “era pronta ad affrontare il 2022 perchè preventivamente organizzata”. Danilo Causa della Cisl attacca il Comune per il ritardo nell’organizzazione: “Tutti sapevamo che, come succede in ogni gara, chi perde fa ricorso. Quindi sarebbe stato opportuno organizzarsi preventivamente per gestire la situazione“. Si è iniziato anche a parlare di un premio di produzione 2022 per i lavoratori di Ata: “Siamo soddisfatti, un riconoscimento per chi ha sempre dimostrato buona volontà e professionalità e ha fatto sacrifici”, hanno detto Cisl e Cgil.

Dal consigliere arriva una frecciata alla giunta Russo: “L’amministrazione non ha più alibi. Deve fare ciò che non ha fatto finora: organizzare un piano straordinario per l’estate almeno per quanto riguarda la raccolta e svuotamento dei cassonetti“. E propone se Ata non riuscisse a soddisfare la richiesta di esternalizzare il servizio: “Se l’azienda non è in grado di garantire un servizio adeguato e della massima efficienza si dovrà cercare un aiuto altrove. Per di più, grazie al piano di riequilibrio ultimato, nella seconda parte dell’anno dovrebbero liberarsi ulteriori risorse disponibili. Ieri la Giunta non ha dato alcuna indicazione al consiglio benché interpellata su interventi straordinari previsti, ieri abbiamo appreso per voce dei sindacati che ci sarebbe addirittura un piano ‘b’ per i prossimi mesi. Per fare cosa? Con che durata? E con che mezzi?”

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).