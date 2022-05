Savona, sui rifiuti è allarme: tra 6 mesi la discarica del Boscaccio sarà piena e l’ampliamento non parte

Savona. Tra 5-6 mesi i Comuni della provincia di Savona, parte di quelli di Imperia e la città metropolitana di Genova non avranno più una discarica operativa. E’ la conseguenza del ritmo con cui si sta riempiendo quella del Boscaccio. Non solo: anche se arrivasse oggi stesso un ok all’ampliamento della discarica (da tempo in programma ma finora mai partito), al ritmo attuale dei conferimenti, Savona e il suo comprensorio si troverebbero comunque ad affrontare un periodo di almeno 7 mesi nel quale non sarebbero disponibili volumetrie per l’abbancamento rifiuti.

L’allarme, insomma, è di quelli seri. Certo, non significa automaticamente che ci ritroveremo i cassonetti che strabordano: esistono altre discariche più distanti in cui conferire, e alla peggio i camion di rifiuti partiranno alla volta del Piemonte. Il tutto si tradurrebbe in un maggior costo e in un disagio per la viabilità verso l’entroterra. Non una soluzione ideale, insomma. Ma a lasciare interdetti, più che altro, è il fatto che il problema non solo è noto da tempo, ma ha anche una soluzione già sul piatto.

LE RAGIONI DELL’AMPLIAMENTO

Dell’ampliamento della discarica si parla da anni. La discarica del Boscaccio infatti ha gestito volumetrie di rifiuti sempre crescenti, partendo da un valore minimo di 30 mila tonnellate l’anno fino a un massimo di circa 180 mila. Dalla sua originaria connotazione di semplice “impianto di abbancamento” di rifiuti solidi urbani, l’area ha successivamente assunto sempre più il carattere di sito industriale che, oltre a gestire il corretto abbancamento di rifiuti non pericolosi, si occupa anche della gestione del biogas con impianti di estrazione e di combustione in torcia (tra il 1992 e il 1997) e di produzione di energia elettrica tramite una centrale di produzione alimentata a biogas (dal 1997 ad oggi). Alla luce di questo via via maggiore accumulo di materiali, si è reso necessario il suo ampliamento.

IL PRIMO PROGETTO: NAUFRAGATO DOPO OLTRE 2 ANNI

La richiesta di “ampliamento al piede” è stata presentata da EcoSavona (l’azienda che la gestisce) il 31 maggio del 2019: a gennaio di quell’anno infatti nel vecchio invaso rimanevano disponibili solo 606 mila metri cubi. Quel progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo invaso in grado di contenere oltre un milione e 865 mila metri cubi, da realizzarsi in due fasi: la prima da 644 mila metri cubi (pronta in 14 mesi), la seconda da 1,2 milioni (dopo un altro anno di lavori). Un volume totale in grado di far fronte alle esigenze per un periodo di 14 anni, da iniziare a utilizzare nel primo trimestre 2022, dato che il vecchio invaso (secondo le previsioni) si sarebbe riempito nel corso del 2021.

Da allora è iniziato un iter che, nonostante l’esigenza sempre più pressante di procedere, si è impantanato (come spesso accade in Italia) nella burocrazia. A settembre 2019 arriva dalla Regione una prima richiesta di integrazioni, che vengono pubblicate a ottobre. L’11 dicembre Regione Liguria convoca la Conferenza dei Servizi “preliminare” dopo la quale, a fine gennaio 2020, emergono la richiesta di nuove integrazioni e soprattutto la necessità di stralciare la seconda fase del progetto (per essere conformi al piano regionale rifiuti), riducendo così drasticamente le volumetrie autorizzabili.

A quel punto Ecosavona, vista la mole di integrazioni richieste e la necessità di rivedere l’intero progetto, richiede 180 giorni di proroga per l’invio delle integrazioni, che vengono presentate il 22 maggio 2020. Regione Liguria convoca, un mese dopo, la conferenza dei servizi istruttoria: nonostante una serie di riunioni tecniche tra ottobre 2020 e gennaio 2021, non si trova una soluzione. E così la procedura viene accantonata (verrà archiviato a novembre 2021 per “non corrispondenza” con il piano regionale rifiuti).

L’AMPLIAMENTO “D’EMERGENZA” PER NON CHIUDERE

Nel frattempo, allora, per far fronte almeno al riempimento ormai imminente, EcoSavona presenta (il 31 maggio 2021) una nuova richiesta di ampliamento in sommità: il progetto prevede la modifica della geometria della sommità della discarica, in modo da aumentare di poco meno di 100 mila metri cubi il volume disponibile. Ad agosto viene convocata la conferenza dei servizi, il 22 ottobre arriva l’ok della Provincia. Ed è proprio grazie a questo se la discarica è ancora operativa. Si tratta però solo di una soluzione “tampone”, il problema va risolto in modo definitivo.

IL SECONDO PROGETTO: TUTTO FERMO

E così, a seguito di un possibile cambio del Piano regionale rifiuti, Ecosavona presenta a dicembre 2021 un nuovo progetto di ampliamento dell’attuale invaso, del costo di 109 milioni di euro, da realizzarsi ai piedi dell’attuale discarica e suddivisa anche questa volta in 2 fasi. La prima prevede la disponibilità di poco meno di 750 mila metri cubi lordi, a cui in seguito se ne aggiungerebbero 1,64 milioni per poco meno di 2,4 milioni di metri cubi lordi complessivi. La discarica sarebbe in grado di operare per 13 anni. Nel momento in cui viene presentato questo nuovo progetto, la volumetria residua sul vecchio invaso è di 131 mila metri cubi, grazie all’ampliamento “tampone” fatto a metà 2021.

L’iter riparte e poco più di un mese fa, il 7 aprile 2022, la Regione inoltra le richieste di integrazione emerse nella fase di completezza ed adeguatezza documentale. Integrazioni che l’azienda invia. Da allora, tutto tace. E nel frattempo la discarica continua a riempirsi, non solo con i rifiuti della provincia di Savona ma anche con quelli imperiesi (dove la discarica si è a sua volta riempita). Senza contare che il Boccaccio fa fronte anche all’emergenza della città metropolitana di Genova. Per cui, all’attuale ritmo, i metri cubi rimanenti a fine marzo basteranno a malapena fino a fine 2022. Dopo di che, non resterà che rivolgersi altrove. E per una Regione che fino a poco tempo fa aveva il “ciclo chiuso” dei rifiuti non è esattamente il massimo.

COSA ACCADRA’?

Un piano B, per evitare di ritrovarsi le strade piene di rifiuti, andrà in ogni caso trovato. Perché, come detto, se anche per ipotesi l’ok ai lavori arrivasse oggi, Savona dovrebbe comunque affrontare un periodo di almeno 7 mesi “senza discarica”: il tempo intercorrente tra il riempimento dell’attuale invaso e la entrata in funzione di quello nuovo. Questo perché la costruzione delle discariche in Liguria, stante la morfologia del territorio, è sempre molto più complicata e complessa che in qualsiasi altra regione italiana.

Senza contare l’ostacolo rappresentato, ovviamente, dalla burocrazia: “Infatti – spiega l’amministratore delegato di EcoSavona, Flavio Raimondo – seppur il procedimento PAUR preveda il rilascio del titolo autorizzativo in 180 giorni dalla data di protocollo della presentazione, in realtà, con le integrazioni che vengono richieste dagli enti, si arriva sempre al massimo possibile, ossia 330 giorni”.

Due, nell’attesa, le soluzioni possibili. La prima, naturalmente, è quella di conferire altrove. Chiaramente sul lungo periodo è una scelta suicida: i costi sarebbero maggiori, le strade si riempirebbero di camion di rifiuti diretti in Piemonte, e si “sposterebbe” solo il problema altrove (le altre discariche si riempiranno più in fretta). La seconda sarebbe quella di consentire al Boscaccio di accettare rifiuti anche una volta giunti alla capienza massima: i rifiuti verrebbero posti provvisoriamente in cima, sopra l’invaso, e verrebbero poi spostati in quello nuovo una volta pronto. Una soluzione già adottata altrove in Italia.

Tutto questo nel breve periodo ma, naturalmente, in prospettiva della futura “governance” dei rifiuti e sul ruolo delle discariche e siti di smaltimento resta il nuovo piano regionale, con una agenzia ligure e l’obiettivo di un impianto unico in grado di trattare e convertire la componente indifferenziata in energia, idrogeno e metano, secondo gli obiettivi dell’economia circolare e dei fondi del Pnrr. L’hub di riferimento deve ancora essere individuato. E tra le ipotesi sul tavolo, oltre alle aree ex-Ilva di Cornigliano, c’è anche Vado Ligure.