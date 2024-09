In 5 anni aumento dei poveri a Savona, 1250 persone vanno alla Caritas Due cene benefiche del ristorante Claudio di Bergeggi per aiutare la mensa

Savona/Bergeggi. I numeri fanno riflettere. Alla mensa della Caritas di via De Amicis a Savona, in cinque anni i pasti sono passati da 22 mila a 35 mila. Gli avventori nel 2019 erano 700, oggi sono circa 1250.

E’ un quadro preoccupante della nostra società, con evidente aumento della povertà, e anche per questo Claudio Pasquarelli ha deciso di riproporre due serate benefiche nel suo ristorante di Bergeggi, condotto con i figli Lara e Christian. La Caritas di Savona, che da 50 anni è al fianco delle persone in difficoltà, e la sua Mensa-teatro di fraternità saranno al centro della raccolta fondi.

La Mensa-teatro fornisce pasti caldi e animazione sociale alle persone che temporaneamente o cronicamente non hanno un’abitazione sicura dove poter cucinare e per farlo si avvale di personale qualificato e di volontari. Grazie a questa organizzazione si riescono a garantire tutti i pranzi dal lunedì alla domenica e con alcuni sforzi anche nelle festività.

Tutte considerazioni che hanno indotto Claudio Pasquarelli e la Caritas a organizzare le due cene benefiche. “E’ stato importante – dice lo chef – conoscere i volontari e le persone che con la loro passione tutti i giorni portano avanti questo importante progetto”.

Il menù sarà a base di tipicità liguri, tradizioni e prodotti locali. La prenotazione è obbligatoria, il costo è di 60 euro a persona.

Quest’ultima iniziativa di Claudio segue quelle che l’hanno preceduta e in cui sono stati raccolti fondi per l’acquisto di un mezzo per l’Aias, “altra eccellenza del territorio”, e per l’acquisto di una particolare attrezzatura per neonati destinati all’ospedale Gaslini di Genova, oltre all’acquisto di un respiratore polmonare per la Pediatria del San Paolo di Savona.

L’incasso sarà totalmente devoluto alla Caritas per la sua Mensa-teatro per acquistare materie prime per la preparazione dei pasti in collaborazione con l’Associazione cuochi dipartimento solidarietà emergenze.

Si possono prenotare posti e tavoli ovviamente per se stessi o magari da regalare a conoscenti, amici e clienti delle proprie attività, come effettuare donazioni dirette alla Caritas.

Le cene avranno luogo come detto il 2 e 3 ottobre al ristorante Claudio di Bergeggi alle 19,30. Per informazioni e prenotazioni tel 019/859750 o info@hotelclaudio.it.