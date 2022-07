Controllo del conferimento rifiuti, lavaggio strade e sostituzione dei cassonetti: il piano di Ata per i prossimi mesi

Savona. Due autisti per garantire la copertura di ferie del periodo estivo, due persone assunte a tempo determinato per potenziare il servizio di raccolta degli ingombranti (servizio gratuito), dal 1 luglio una persona dedicata a controllare il corretto conferimento dei rifiuti, ripristino del servizio di spazzamento meccanizzato e per l’estate sarà a disposizione un nuovo mezzo, aumento del servizio lavaggio stradale, dei portici e marciapiedi.

Sono questi i punti principali del piano predisposto da Ata Spa e presentato dall’amministratore unico Gianluca Tapparini durante la seduta della prima commissione consiliare. Ata dovrà gestire il servizio di igiene urbana fino a quando non sarà realtà il passaggio a Sea-S Srl, la newco formata al 51% da Ata e al 49% dall’azienda che si aggiudicherà il bando di gara indetto dal Comune di Savona per la cessione di parte delle quote.

Tapparini ha spiegato che per realizzare il piano sono stati prorogati i contratti di noleggio per 12 mezzi. Sono stati posizionati gli ecocompattatori per migliorare sistema di raccolta della carta. “Questi interventi non hanno costi per i cittadini, vengono fatti con le risorse attuali”, ha puntualizzato Tapparini. Lavaggi stradali e spazzamento meccanizzato saranno interventi resi strutturali anche finiti i mesi estivi. Tra gli interventi è prevista anche la sostituzione straordinaria dei cassonetti (286) e il potenziamento del servizio di raccolta presso le attività commerciali del cartone. Tapparini ha poi ricordato le stabilizzazioni di 35 dipendenti a inizio anno. Con il passaggio a Sea-S “si sbloccheranno i pagamenti dei creditori”.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata con il sistema porta a porta è stato rinviato a causa del ricorso presentato da Iren e Sat a marzo e confermato a inizio giugno. L’audizione di Tapparini ha seguito il discorso introdutivo del sindaco sulla pulizia della città durante la quale ha ripercorso le principali tappe che hanno portato e porteranno all’adozione del nuovo sistema: “Bisogna chiedere ad Ata di far fronte a un periodo che non è più breve. E quindi abbiamo chiesto ad Ata di dirci come hanno intenzione di agire”, ha detto Russo. La commissione è stata convocata su richiesta del sindaco: “Abbiamo pensato – spiega Russo – che sia fondamentale coinvolgere il consiglio per acquisire contenuti e per trasparenza“.