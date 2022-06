Rifiuti Savona, Cisl al Comune: “Era opportuno organizzarsi preventivamente”. Entro settembre piano per il 2023

Savona. “Tutti sapevamo che, come succede in ogni gara, chi perde fa ricorso. Quindi sarebbe stato opportuno organizzarsi preventivamente per gestire la situazione. Crediamo non serva a nulla vedere fazioni politiche discutere se è stato opportuno o no fare ricorso alla gara vinta momentaneamente da Egea/Ideal service”. A dirlo è la Cisl di Savona concluso l’incontro con il Comune di Savona e Ata dopo che Sat e Iren hanno confermato il ricorso con richiesta di sospensiva nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana per i prossimi 15 anni.

Al confronto erano presenti il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore Barbara Pasquali, l’amministratore unico di Ata Luca Tapparini e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali savonesi.

La Cisl insiste sulla necessità di trovare una soluzione nell’attesa del passaggio alla newco: “Si deve trovare una soluzione ponte da oggi all’affidamento del servizio“.

“Siamo preoccupati poiché nonostante l’impegno che sia Tapparini che il sindaco ci stanno mettendo in questa fase, che ricordo che arriverà fino al 2023 – puntualizza Danilo Causa della Cisl -, la pratica finanziaria è sempre in mano del commissario e del liquidatore che dovranno dare l’ok per procedere con l’acquisto di mezzi operativi per gestire il servizio, o qualsiasi altro tipo di spesa per garantire la pulizia e la raccolta rifiuti di questa città”.

“Entro settembre verrà rifatto un piano B per fare in modo che l’azienda riesca ad affrontare il prossimo anno”, ha riferito Antonello Sangiovanni della Cgil.

A margine dell’incontro si è iniziato a parlare di un premio di produzione 2022 per i lavoratori di Ata: “Finalmente una nota positiva per chi ha sempre dimostrato buona volontà e professionalità e ha fatto sacrifici nello svolgere il loro lavoro nonostante le enormi difficoltà aziendali”, hanno concluso con soddisfazione i sindacati.

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).