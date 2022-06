Savona. “Perché la città non è pulita come vorremmo? Quando ci sarà una svolta? Cosa sta facendo il Comune? Cosa sta facendo Ata? Cosa possono fare i cittadini?”. Sono queste le domande a cui tenta di rispondere la campagna di sensibilizzazione che il Comune di Savona ha deciso di lanciare per fare il punto sul problema della pulizia a Savona.

La campagna #IoRispettoSavona è pensata in due mosse: da un lato spiegare perché la città da anni soffre sul fronte dei rifiuti, e dall’altro stringere un “patto” con i cittadini per una convivenza civile.

Ad affrontare i vari punti è una serie di slide diffuse attraverso la pagina Facebook del sindaco Marco Russo: tra i temi anche quello di cosa possono fare i cittadini. Ieri sera, in un primo incontro informale tra un numero limitato di associazioni che hanno manifestato al Comune la volontà di collaborare, sono state presentate le slide e anche il volantino con i 5 punti del patto per la convivenza civile: non abbandoniamo gli ingombranti; pieghiamo i cartoni, schiacciamo le bottiglie; non abbandoniamo i sacchetti a terra; raccogliamo le deiezioni canine.

Il volantino elaborato dal Comune

Premessa di tutto il discorso del Comune è che, si legge, “fino a quando il nuovo socio di Ata non entrerà in azione adottando la differenziata spinta porta a porta” la situazione della raccolta non raggiungerà mai un livello ottimale. E questo perché “Ata è in crisi economica, cioè in concordato preventivo – viene ricordato – motivo per cui ha limitate risorse finanziarie e pochi mezzi per svolgere il proprio compito a un livello adeguato”. E per risolvere il problema, spiegano ai cittadini le slide, “Ata ha costituito una nuova società (la Sea-s Srl) ed è stata bandita una gara per scegliere un nuovo socio che apporta risorse finanziarie e competenze”.

Ma quando ci sarà una svolta? “La gara è terminata ed è stato scelto il nuovo socio – si spiega nelle immagini della campagna – Subito dopo l’estate, la nuova società avrebbe potuto iniziare ad operare. Purtroppo è stato presentato un ricorso dal terzo classificato (il duo Sat-Iren)”. Un “purtroppo” che suona come una tirata d’orecchie dell’amministrazione alle due aziende, visto il conseguente stop all’iter. Un atto ovviamente legittimo ma che “costringe” ad adottare nel mentre strategie alternative, anche perché, chiarisce la slide, “In questo momento non è possibile avere un’idea precisa dei tempi di avvio, confidiamo siano brevi”.

Da qui l’appello ai cittadini. Il Comune, da parte sua, “svolge un ruolo di sollecitazione costante nei confronti di Ata alle quali segnala costantemente le situazioni più critiche sia sul fronte della pulizia sia di raccolta”. Ma, si aggiunge, “senza comportamenti corretti da parte di noi cittadini non esiste una città pulita”.

L’invito che sta partendo da Palazzo Sisto allora è di “dar vita a un’azione da cittadino a cittadino, a un passaparola dei 5 punti di #IoRispettoSavona, affinché i comportamenti virtuosi diventino patrimonio comune della città”.

Per ora l’amministrazione non si sbilancia sulle prime mosse della campagna, che viene concepita come un “work in progress”: tra le mosse future anche un possibile nuovo giro nei quartieri, per spiegare dal vivo ai cittadini come stanno le cose e come si possono migliorare.