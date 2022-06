Savona. “E’ surreale, l’amministrazione deve garantire un buon servizio e non scaricare le responsabilità“. La campagna #IoRispettoSavona, lanciata sulla pagina Facebook del sindaco Marco Russo, ha sollevato le polemiche della minoranza. Da un lato l’amministrazione vuole spiegare perché la città da anni soffre sul fronte dei rifiuti, e dall’altro stringere un “patto” con i cittadini per una convivenza civile.

Il Comune – come ripetuto in più occasioni – sottolinea che “fino a quando il nuovo socio di Ata non entrerà in azione adottando la differenziata spinta porta a porta” la situazione della raccolta non raggiungerà mai un livello ottimale. E questo perché “Ata è in concordato preventivo – viene ricordato – motivo per cui ha limitate risorse finanziarie e pochi mezzi per svolgere il proprio compito a un livello adeguato”. Il Comune, da parte sua, “svolge un ruolo di sollecitazione costante nei confronti di Ata”, ma “senza comportamenti corretti da parte di noi cittadini non esiste una città pulita”.

Sconcertato il consigliere di opposizione Fabio Orsi: “Hanno ribaltato il problema. La giunta deve preoccuparsi di garantire un buon servizio, ai cittadini verrà spontaneo non sporcare”. E punge la giunta Russo sulle opportunità perse: “Nessuna iniziativa per migliorare il servizio eccetto la pulizia di Natale e a bilancio non sono state previste risorse per questo obiettivo. Inoltre, il Comune non ha partecipato ai bandi Pnrr che avrebbero potuto garantire un miglioramento sia sotto il profilo della raccolta che dei mezzi a disposizione”.

Per Orsi “parliamo di massimi sistemi, di lettere di intenti e di scarico di responsabilità che cerca di ribaltare sulla collettività a fronte di un servizio che non è migliorato”.

Dal capogruppo in consiglio comunale della Lega Maurizio Scaramuzza arriva un attacco al primo cittadino: “Ancora una volta il sindaco Russo non si prende la responsabilità di dire ai cittadini le cose come stanno. Di chi sarebbe la colpa ora? ‘Del ricorso di Sat’. Ma perché illudere i savonesi?”.

#IoRispettoSavona, la campagna di sensibilizzazione del Comune

E sottolinea le condizioni in cui si trova Savona: “La città è sporca, nel degrado e purtroppo sappiamo che, malgrado le promesse fatte qualche mese fa, i risultati non ci sono e nemmeno piccoli miglioramenti. Le slide pubblicate sui canali social sono la classica lezioncina che ci siamo abituati a subire, ma che non porterà a nulla e noi non possiamo più accettare questo comportamento“.

Quasi senza parole il capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Arecco: “C’è poco da commentare, è una boutade. La considero una sorta di gioco estivo – ironizza -. L’amministrazione è un’altra cosa”.

“Si mascherano le mancanze dell’amministrazione scaricando le colpe sui savonese – fa eco il consigliere pentastellato Manuel Meles -. E’ indubbio che ci siano persone che non rispettano le regole, ma succede ovunque. Non dev’essere un alibi per la giunta. Noi vogliamo azioni concrete, Ata è soggetta a una direzione del Comune come fosse un suo ufficio”.