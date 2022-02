Rivoluzione rifiuti a Savona: entro l’estate la gestione del servizio alla newco

Savona. Sea-s Srl, la newco incaricata di gestire il servizio di igiene urbana a Savona, dovrebbe subentrare ad Ata entro l’estate. Secondo quanto appreso, se nella fase di gara prevista questa settimana non ci sono problemi che possono rallentare l’iter entro pochi mesi il servizio passa nelle mani della nuova società.

Mercoledì, il 16 febbraio, alle ore 12 si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. Si avvicinacosì la conclusione dell’iter per la cessione del 49% delle quote della società Sea-s srl di proprietà di Ata Spa in concordato e il contestuale affidamento del Servizio di igiene urbana del Comune di Savona per la durata di anni 15.

Per quanto riguarda le nomine, il Comune dovrà scegliere il presidente e il consigliere. A questo proposito i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto hanno presentato un’interpellanza con la quale chiedono al sindaco e all’assessore competente ” di conoscere nel dettaglio le modalità, i criteri e le procedure che, nei prossimi mesi, conduranno il Comune di Savona a designare il Presidente ed il Consigliere all’interno della costituenda Newco denominata Seas”.

E sottolineano l’importanza di “un preventivo passaggio consiliare, in occasione del quale dovranno essere valutate, discusse e ratificate puntualmente dette procedure”.

“Dovranno essere scelte figure competenti, preparate, motivate ed indipendenti. La nascita della nuova società dovrà avvenire sotto i migliori auspici e premesse, che facciano

dimenticare i gravissimi errori commessi nel passato”, commentano i consigliere comunali che hanno presentato l’interpellanza che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta e l’applicazione della tariffa puntuale (attraverso il dispositivo transponder Rfid) che permetterà a ciascun cittadino di pagare in proporzione alla quantità di rifiuti che produce. La prima, invece, riguarda il servizio che prevede il ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore, ad eccezione del vetro, per cui continueranno a essere disponibili le “campane” in strada.