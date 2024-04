Promozione, il Ceriale e Brignoli si separano: un’altra panchina vacante

Ceriale. “Il Ceriale Progetto Calcio, come annunciato in forma autonoma dal diretto interessato, comunica che il rapporto con mister Davide Brignoli non proseguirà nella prossima stagione sportiva. A Davide vanno i ringraziamenti per questi ultimi due anni passati insieme e un in bocca al lupo per il suo futuro”.

Con queste parole il Ceriale ha dato l’addio a mister Davide Brignoli, che pochi minuti prima aveva esposto il suo personale “farewell” sui propri profili social.

“Domenica sarà la mia ultima partita sulla panchina del Ceriale – aveva infatti annunciato il tecnico -. Sono stati due anni intensi dove il lavoro e la passione non sono mai venute meno. In questi due anni insieme al mio staff abbiamo fatto esordire tanti giovani e, soprattutto quest’anno, avevamo la rosa più giovane del campionato. Ma questo non ci ha impedito di posizionarci a metà classifica, raggiungendo una salvezza tranquillissima. Purtroppo però nell’ultimo mese non ho sentito apprezzato il mio lavoro e quindi preferisco farmi da parte. Non dimenticandomi di ringraziare il Ceriale per avermi dato la possibilità di crescere come allenatore, lo staff che è stato al mio fianco: Fazio, Carofiglio, Bianchetti,Falletti, Fornaroli, Ravano, Giraldi, il direttore sportivo Sansalone al quale mi lega profonda stima ed amicizia. Le persone che vivevano nell’ ombra ma che senza di loro non si andrebbe avant: Miguel, Cristina, Montani, Ferrua e Schillaci ed il presidente Milza. Ringrazio i ragazzi che si sono alternati in questi due anni, ma quelli di questa stagione sono speciali. All’inizio nessuno ci dava scampo e ci davano per retrocessi, ma con impegno e lavoro costante hanno dimostrato di essere all’altezza del campionato di Promozione. Mi hanno reso felice del lavoro fatto e di questo li ringrazierò sempre. Adesso attenderò se ci saranno proposte ma senza ossessioni. Il calcio per me è vita ma devo farlo come piace a me, libero di sbagliare ma con la mia testa”.

Dopo due stagioni chiuse con salvezze tranquille ma senza particolari guizzi si chiude l’avventura dell’ex tecnico del Soccer Borghetto con il club biancazzurro. Un annuncio che arriva dopo i saluti del direttore sportivo Sansalone e nella settimana che porta all’ultima giornata di campionato.

Inizia a prendere quindi forma un bel valzer delle panchine. E chissà cosa accadrà una volta finiti playoff e playout. La panchina libera del Ceriale si aggiunge a quelle, in Prima Categoria, di Letimbro e Cengio. . E chissà cosa accadrà una volta finiti playoff e playout. Oliva aveva dichiarato qualche tempo fa di aver deciso di non proseguire , ora però prima di pensare al futuro deve salvare la squadra (domenica primo turno playout contro la Rossiglionese), mentre Molinaro ha dato ieri l’addio al club granata . Il Cengio parrebbe intenzionato a sostituire il mister savonese con un profilo valligiano.

Nel genovese si libererà la panchina della Praese con Carletti che ha già comunicato che non continuerà con i verdi l’anno prossimo. I rumor vedono sicuramente movimenti nel ponente savonese e altri in Val Bormida, mentre rimanendo vicino al capoluogo si sta ragionando anche a Quiliano per capire quale strada intraprendere dopo la retrocessione.