Prima Categoria, mister Oliva svela il suo futuro: “Letimbro ti salvo e poi chiudo un capitolo della mia vita, giusto così dopo sei anni”

Savona. Tra domenica contro il Savona e il weekend successivo contro la Spotornese, la Letimbro deve trovare i punti per trovare una salvezza diretta che sembrava ampiamente alla portata al termine del girone di andata. Ora però la classifica dice che servirà fare bottino pieno visti i soli 6 punti raccolti negli ultimi mesi e l’accelerata di Rossiglionese, Old Boys Rensen e Lido Square. Mister Oliva si è detto determinato a salvare per il sesto anno consecutivo la squadra, ma sarà l’ultimo. Poi, tempo di cambiare aria dopo un percorso che come ha lui stesso ammesso rimarrà nel suo cuore.

Mister, il girone di ritorno è stato diverso rispetto a quello di andata. Cos’è accaduto?

“A fine girone di andata abbiamo pensato erroneamente di aver già raggiunto la salvezza. Il primo responsabile sono io. Non siamo partiti male nel girone di ritorno, lo dimostra il pareggio contro l’Olimpic in trasferta. Poi, una serie di episodi anche sfortunati ci hanno portato a ritrovarci in una situazione non proprio tranquilla per usare un eufemismo. Siamo una squadra con meno esperienza rispetto al girone di andata visto che abbiamo perso Guerra, Valdora e Ottonello. Adesso per non rischiare di trovarci invischiati nei playout dovremo assolutamente vincere le due partite che mancano da qui al termine del campionato”.

La prossima partita sarà contro un Città di Savona determinato a qualificarsi ai playoff.

“Dovremo mettercela tutta. Le forze in campo sono diverse: il Savona è una squadra costruita per stare ai vertici, noi per salvarci. Ci troviamo tuttavia nella situazione di dover per forza cercare di fare punti. Sappiamo che sarà una gara difficile. Loro sono una società di persone squisite a cui auguro il meglio, ma domenica siamo pronti a vendere cara la pelle. Fare uno sgambetto ai biancoblù mi dispiacerebbe a livello personale dopo aver trascorso 20 anni con quei colori, però sarebbe fondamentale. Dopotutto ci tengo a ricordare che ancora oggi nel ponente siamo gli unici ad aver battuto il Savona Fbc”.

Perché questa “crisi” di punti?

“Se siamo a questo punto è colpa nostra. Sei punti nel girone di ritorno ci dicono che non abbiamo fatto bene. Siamo giovani e questo non ci avvantaggia, però ce la giocheremo sperando di riuscire a salvarci in maniera diretta. Ho la fortuna di poter contare su un gruppo che sta continuando a lavorare e a credere nella salvezza. Se nel primo tempo contro lo Speranza fossimo riusciti a passare in vantaggio sfruttando le due grandi occasioni create probabilmente adesso staremmo raccontando un’altra storia. I nostri avversari però sono stati abili a concretizzare quanto prodotto nella seconda frazione”.

Per quanto concerne il futuro?

“Ho già comunicato alla società e ai ragazzi dopo la sconfitta contro la Priamar che, dopo 6 anni, lascerò la Letimbro. È una decisione ho maturato nel corso della stagione. Questi sei anni sono stati stupendi, qui sono stato benissimo e ho avuto modo di conoscere delle persone meravigliose; dal presidente ai dirigenti a tutti i ragazzi che ho allenato. 150 panchine sono un pezzo di vita, tuttavia mi sono reso conto che non sto più dando quanto potrei. Èper questo che, per rispetto nei confronti dei dirigenti e di chi mi sostiene, credo sia giusto cambiare. La mia è una scelta d’amore, hanno cercato di convincermi in tutti i modi a rimanere. Non so se qualcuno mi chiamerà e se ciò che mi verrà proposto mi interesserà, per il momento ci tengo a sottolineare che non ho parlato con nessuno. Se troverò una società che mi esporrà delle idee che mi possono interessare continuerò volentieri ad allenare”.

Sul futuro della Letimbro

“Lascio una società che è cresciuta anche a livello di organizzazione in questi anni. 6 anni di Prima Categoria che per noi sono come aver giocato la Serie A. Lascio inoltre una società che ha una moralità importante, quella dei rimborsi zero. Siamo sempre stati coerenti e non abbiamo mai tradito questa filosofia, un motivo di vanto a costo di salvarci all’ultima giornata”.

Il momento più bello negli anni trascorsi alla guida della Letimbro

“Penso che il momento più bello sia stata la salvezza ottenuta due anni fa con un gruppo costruito tra fine luglio e i primi di agosto. Molti giocatori dell’anno precedente ci avevamo lasciato un po’ a sorpresa, motivo per cui Bozzo ed io in 20 giorni fummo costretti a costruire una squadra. Quell’anno affrontammo corazzate come Sampierdarenese, Savona, San Cipriano, Pontedecimo e Campese, ma nonostante ciò riuscimmo a salvarci compiendo un’impresa straordinaria per tanti motivi.

Infine, c’è un qualcosa che mister Oliva si rimprovera della sua esperienza in gialloblù?

“Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare alla stagione 2019/2020. Me la rimprovero perchè quell’anno penso che avessimo la miglior squadra di sempre, ma nonostante ciò non eravamo riusciti a fare bene. Alleno da 26/27 anni e, da sempre, con i miei giocatori cerco di essere autorevole ma non autoritario tentando inoltre di instaurare con lo spogliatoio un rapporto al di là della parte sportiva. All’epoca posso dire che gestii male il gruppo fidandomi delle persone sbagliate, è questo il mio rammarico ripensando ai miei sei anni alla Letimbro”.