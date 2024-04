Ceriale. “Come tutti i bei percorsi, c’è un inizio e una fine. Oggi termina il mio cammino a Ceriale e devo ringraziare la società per l’opportunità che mi ha dato tre anni fa. Sono arrivato qui praticamente da sconosciuto, rimboccandomi le maniche ed impegnandomi”.

Inizia così il congedo pubblico di Pietro Sansalone da direttore sportivo del Ceriale, rilasciato sui canali social del club: “Sarò sempre riconoscente e penso che i risultati parlino. Abbiamo ancora una partita e potremmo superare i 40 punti, ovvero fare il record da quando sono qui. Questo è un gruppo fantastico. Quando ho comunicato ai ragazzi che non sarei più potuto esserci per motivi familiari e di lavoro, mi hanno mandato tanti messaggi di stima e oggi mi hanno festeggiato. Lasciare dei bei ricordi per me è forse il più bel risultato. Sono grato alla società, ai ragazzi e allo staff che ha fatto un ottimo lavoro.

Poi il tema si sposta sull’attualità, ovvero sulla stagione svolta dal gruppo squadra 2023-2024: “Siamo partiti con un po’ di critiche nei nostri confronti. Ci dicevano che eravamo troppo giovani, una squadra fatta con il calciomercato di squadre retrocesse o salve all’ultimo. Abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla”.

“Auguro a tutti un grosso in bocca al lupo e faccio un grosso grazie al Ceriale per l’opportunità che mi ha dato“, conclude Sansalone.