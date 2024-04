Promozione, rivoluzione totale in casa Ceriale: dopo Brignoli e Sansalone lasciano il presidente Milza e lo staff tecnico

Ceriale. Sarà rivoluzione totale in casa Ceriale: con l’ultima partita della stagione 2023-2024 arrivano i saluti anche dello staff della prima squadra. Il primo a lasciare è stato il presidente Antonio Milza. In carica dal 2017, era subentrato in società dopo la prematura scomparsa di Domenico Balbo ereditando il gradino più alto dell’organigramma societario. In questi anni ha dimostrato di essere una figura presente, che sa dare fiducia allo staff rispettando i ruoli e dando libertà di azione.

“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato il numero uno del club – tutto l’ambiente biancoblù per questi anni passati insieme, i giocatori che hanno vestito questi colori e tutte le persone che in questi anni si sono adoperate per portare il calcio a Ceriale ad alti livelli”.

Dopo 23 anni lascia il Ceriale anche la storica dirigente Cristina Garassini. Vulcano di energia e buon umore, ha iniziato la sua carriera nel Ceriale accompagnando suo figlio Massimo agli allenamenti. L’amore per il calcio e per lo spirito societario è andato avanti nel corso degli anni e Cristina è stata un validissimo aiuto negli eventi e nei tornei, ma anche una preziosa figura nello staff della Juniores e in quello della prima squadra. Sempre presente e disponibile, ha dato anima e cuore rispondendo sempre “presente” alle chiamate del Ceriale.

Ha concluso la sua collaborazione ad inizio 2024 anche Giulio Giraldi, fisioterapista della prima squadra, coordinatore sanitario e ideatore del Ceriale Lab. Un percorso lungo 13 anni, iniziato da giocatore (portiere) per poi evolversi nel tempo. Giulio si è sempre messo a disposizione del sodalizio non solo per tutelare il benessere e la salute dei giocatori, ma creando anche un network di professionisti in grado di offrire assistenza e formazione a 360° a tesserati e alle loro famiglie.

“Purtroppo – dichiara Giraldi – quest’anno sono mancate delle premesse di fiducia per poter proseguire il percorso. Ringrazio comunque per questi 4 anni passati insieme: il bagaglio esperienziale me lo tengo stretto e mi tornerà utile sia nel lavoro che nella vita”.

Termina la sua collaborazione anche il team manager e delegato alla tutela dei minori Michele Salvatore. Solo due stagioni a Ceriale, ma il tempo necessario per entrare nel cuore e nelle simpatie di giocatori e tifosi. Michele ha un ricco curriculum come dirigente calcistico, ma anche nell’associazionismo e ciò lo rende una pedina importante nello scacchiere societario vista la capacità di ricoprire sia ruoli amministrativi che pratici.

Infine concludono il proprio percorso in biancoblù anche Alessandro Falletti, che per due stagioni ha seguito la prima squadra in qualità di assistente tecnico e di match analyst e Davide Carofiglio, preparatore atletico e braccio destro di mister Brignoli.