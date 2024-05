Ex Colonie a Celle, Sacchi (Punta del’Olmo) dopo il terremoto in Regione: “L’operazione prosegue senza problemi”

Celle Ligure. “L’operazione edilizia delle ex Colonie, prosegue senza problemi”. Risponde così a Ivg Giorgio Sacchi, presidente della Società Punta dell’Olmo che fa capo a Roberto Spinelli. E’ proprio l’imprenditore genovese, infatti, che ha acquistato dalla Diocesi il complesso di quelle che furono le Colonie Bergamasche intorno al 2010.

Nessun commento da parte di Sacchi sulla maxi indagine, coordinata da un pool di sei pm, che vedrebbe coinvolto anche Roberto Spinelli, figlio di Aldo.

Roberto, proprietario della Società Punta dell’Olmo che sta trasformando i ruderi delle ex Colonie in appartamenti di lusso. Un iter che ha subito contraccolpi negli anni. Dalle polemiche circa presunti aumenti di volume che “dopo indagini non sono stati riscontrati” sottolinea Sacchi ad altre contestazioni.

Ultima questione che ha fatto discutere, proprio pochi giorni fa, la collocazione di 29 appartamenti al posto di un hotel di lusso in quello che era il Padiglione Frizzoni.