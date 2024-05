Savona/Vado Ligure. “E ora cosa succederà con il rigassificatore?“. E’ la prima e più spontanea domanda che ha iniziato a circolare ieri a Savona e dintorni dopo l’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di altre nove persone. Toti, infatti, ricopre da luglio 2023 la carica di commissario nell’iter che dovrebbe portare, a partire dal 2026, alla messa in funzione della nave rigassificatrice Golar Tundra davanti alle coste di Savona/Vado.

Iter sospeso, nomina di un nuovo commissario? Nulla di tutto questo, ma un più banale (e immediato) avvicendamento. Il ruolo di commissario, infatti, è stato assegnato con il decreto 2366 del 2023 dal presidente del Consiglio dei ministri non specificamente a Giovanni Toti bensì al “presidente pro-tempore della Regione Liguria”. Quindi, di fatto, a chiunque ricopra quella carica o rivesta quel ruolo. La pratica passa quindi nelle mani di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, che da ieri è subentrato a Toti in tutte le sue deleghe e funzioni.

Lo ha confermato questa mattina Pietro Piciocchi, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, durante una commissione consiliare legata a un’altra grande opera (lo scolmatore del Bisagno) in cui Toti rivestiva il ruolo di commissario: “Mi sono sentito con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per capire quale sarebbe stata l’evoluzione della gestione commissariale. Mi è stato confermato che è subentrato nel ruolo di commissario l’attuale vicepresidente facente funzioni Alessandro Piana. È lui il soggetto di riferimento”.

Per ora, dunque, nessun ribaltone. Anche se ovviamente il futuro è tutto da scrivere, data l’incertezza che aleggia al momento sull’ente regionale. Toti potrebbe dimettersi (ieri FdI “non lo ha escluso”) oppure puntare a “resistere” per qualche mese (sarebbe sospeso con Piana a farne le veci). Così come potrebbero arrivare dimissioni “di massa” da membri della giunta e/o del consiglio (come invocato a gran voce dalle minoranze), in modo da andare al voto alla prima occasione utile. O infine non è da escludere addirittura un clamoroso scioglimento forzato per infiltrazioni mafiose, visti i legami che, secondo i pm, Toti e il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani avrebbero intrattenuto con i referenti locali di Cosa Nostra: gli atti dell’inchiesta sono stati trasmessi ieri alla Commissione parlamentare antimafia. E chiaramente una eventuale caduta dell’ente regionale potrebbe cambiare le carte in tavola, o almeno comportare un “vuoto” che rallenterebbe l’iter.

Toti ieri si è detto “tranquillissimo, sereno e convinto di poter spiegare tutto” riguardo alla maxi indagine che lo ha visto coinvolto e che, secondo i PM, avrebbe scoperchiato un sistema di potere fatto di tangenti e favori, dalla maxi-concessione per gestire fino al 2051 il Terminal Rinfuse nel porto di Genova, al via libera all’espansione dei supermercati Esselunga a Savona e Sestri Levante, fino alla privatizzazione della spiaggia delle ex colonie a Celle Ligure.