Promozione, il Ceriale saluta Sansalone: “Dimissioni per motivi familiari e lavorativi, grazie di tutto”

Ceriale. Dopo la sfida contro la Campese, vinta 6-1 dagli uomini di Brignoli, c’è stato un momento toccante a centrocampo e a ridosso degli spogliatoi: il direttore sportivo Pietro Sansalone si è dimesso dal Ceriale.

“Una giornata felice per la vittoria della Prima Squadra ma l’emozione vera è arrivata nel post partita: abbracci, qualche volto visibilmente commosso e tanti cori per una persona che in tre anni ha dato tanto per la nostra società – scrive il club -. Dopo la sfida contro la Campese, il direttore sportivo Pietro Sansalone ha annunciato le proprie dimissioni per motivi familiari e lavorativi“.

“La società tutta lo ringrazia per ciò che ha fatto per il Ceriale, sportivamente ma anche umanamente, consegnandogli una targa celebrativa. Grazie Peo, per sempre uno di noi“, così termina il comunicato e l’avventura cerialese del dirigente ingauno dopo tre stagioni.