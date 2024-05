Corruzione, nell’inchiesta della magistratura anche la trasformazione della spiaggia delle ex colonie di Celle ed Esselunga a Savona

Savona. Sono due i “risvolti savonesi” della maxi inchiesta della procura di Genova, che ha portato all’arresto fra l’altro del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Paolo Emilio Signorini e di Aldo Spinelli.

Secondo la Procura (l’indagine è stata coordinata da procuratore Nicola Piacente con un pool di sei pm) il presidente della Regione Liguria avrebbe accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte dell’impegno per “trovare una soluzione” per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell’Olmo da “libera” a “privata”. Inoltre, secondo i magistrati avrebbe agevolato una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali.

Ancora, sarebbe stata velocizzata e approvata la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova srl (controllata al 55% dalla Spinelli srl) pendente innanzi al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, approvata il 2 dicembre 2021 e sarebbero stati assegnati a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante (assegnazione avvenuta rispettivamente in data 7.6.22 e in data 19.12.22) e un’area demaniale in uso al concessionario Società Autostrade (ASPI).

Secondo la ricostruzione della magistrature, inoltre, al presidente della Regione Liguria e a Matteo Cozzani (capo di gabinetto del presidente della Regione) viene contestato di aver accettato la promessa di Francesco Moncada, (consigliere di amministrazione di Esselunga spa) di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale comunale del 12 giugno 2022, a fronte dell’impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.