Ex Colonie, il sindaco di Celle: “Ci riserviamo di intraprendere ogni iniziativa a tutela dell’immagine della comunità”

Celle Ligure. “Il compendio immobiliare della ex Colonia Bergamasca è oggetto di un’operazione edilizia avviata dalla Società Punta dell’Olmo nell’anno 2017 con la precedente amministrazione comunale di Celle. L’intervento consiste nella trasformazione ad uso residenziale degli edifici che costituivano le ex colonie. Il procedimento amministrativo si e’ svolto in attuazione della Legge Regionale n. 49 del 2009 (cd. Piano Casa), attraverso la stipula di una Convenzione Urbanistica Attuativa sottoscritta nel 2018, estesa all’intero compendio immobiliare con esclusione del padiglione denominato ‘Frizzoni’, che all’epoca non rientrava nell’ambito di applicazione della Legge Regionale per motivi volumetrici”. Lo dichiara il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia.

“Il suddetto procedimento – spiega – si è svolto con la partecipazione e il coinvolgimento di vari enti (es. Capitaneria di Porto, Anas, Sovrintendenza ai Beni Culturali, vigili del fuoco), nella massima trasparenza e legittimità in conformità a tutte le norme amministrative applicabili, ivi compreso il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Va precisato che il compendio immobiliare si estende in parte anche sul territorio del Comune di Varazze; in particolare, la spiaggia pubblica di cui tanto si parla sui media in questi giorni, non e’ situata nel Comune di Celle Ligure”.

“Inoltre – aggiunge -, non esiste nessuna pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta dell’Olmo pendente presso gli uffici regionali, relativa al Comune di Celle Ligure. Alla luce di quanto sopra, non risponde al vero che siano intervenuti pronunciamenti di illegittimità del Permesso di Costruire. Al contrario, è stato avviato dalla Provincia di Savona, su istanza presentata da un gruppo di cittadini, un procedimento di verifica con rilievi tecnico-normativi, conclusosi, dopo le controdeduzioni del Comune di Celle e a valle di una approfondita analisi degli uffici provinciali, con l’archiviazione e la dichiarazione di piena legittimita’ dell’operato del nostro ente”.

“Ad avvalorare quanto sopra, va rimarcato che in nessuna fase del lungo e complesso procedimento sono state intraprese azioni giudiziali (es. ricorsi al TAR) da parte di qualsivoglia soggetto. Con quanto sopra esposto, siamo certi di aver fatto definitivamente chiarezza sulla questione in oggetto e di aver sgombrato il campo da ingiustificati dubbi e sgradevoli illazioni nei confronti del Comune di Celle Ligure, riservandoci di intraprendere ogni iniziativa meglio vista e ritenuta a tutela dell’immagine dell’ente e, soprattutto, della comunità cellese“.