Inizia male l’avventura del Savona ai playoff: striscioni sconfitti nel recupero dalla Superba

Superba 2 (29′ Mattiucci, 91′ Mattiucci) – Città di Savona 1 (26′ Romano)

Partita equilibrata, con le due squadre che per larghi tratti si sono equivalse senza però brillare. Alla fine, il goal di Mattiucci nel recupero regala tre punti pesantissimi alla Superba. Per il Savona, che alla fine ha raccolto l’incoraggiamento della tifoseria, ora tre partite in cui è obbligo fare punti. L’Argentina ha vinto 3 a 1 contro il Panchina. La classifica recita: Superba 4, Argentina e Brugnato 3, Panchina 1 e Savona 0. Gli striscioni e il Brugnato hanno una partita in meno.

95′ Non c’è più tempo, se non per un tentativo di Doci in girato. Il Savona inizia con una sconfitta.

92′ Nel frattempo, Biffi si è giocato anche la carta Doci.

91′ Vantaggio Superba! Punizione di Vio messa al centro. Bova esce, tocca la palla ma non riesce a farla sua. La sfera rimane lì in un groviglio di maglie e gambe da cui emerge la rapidità di Mattiucci nel calciare di prima intenzione in rete.

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Il neoentrato Panucci controlla bene al limite e tocca largo per Palumbo. Tiro potente sul primo palo ma Sommariva è ben appostato. Poi, intervento duro di Matarozzo che vale l’ammonizione.

86′ Ammonito Apicella nel Savona per un fallo a centrocampo. Mattera per Guelfi nella Superba. Biffi prova a inserire forze fresche in avanti richiamando in panchina Rapetti e mettendo al suo posto Panucci.

85′ Romano prova a risolverla con un’azione personale. Si accentra e tira. Sommariva devia in angolo.

81′ Palumbo va bene sul fondo, crossa basso. Angolo per il Savona. Nulla di fatto.

78′ Intanto, nel Savona entra Palumbo al posto di Cherkez. Nella Superba, Pelosi esce ed al suo posto entra Caroglio.

77′ Bel cross di Romano, palla leggermente alta per Calcagno preso un po’ in controtempo. Zuccata da buona posizione ma senza precisione.

73′ Ascione e Ottogalli entrano in campo al posto di Liguori e Mancini.

70′ Primo cambio nel Savona. Pondaco lascia il posto a Calcagno. Romano si allarga sulla sinistra, in quello che in fase difensiva potrebbe essere un 4-4-2 e un 4-3-3 in fase offensiva.

65′ Rapetti prova ad andare via a Campazzo, ma il terzino riesce a rubargli palla. L’attaccante nel tentativo di riprendere il pallone commette fallo e viene ammonito.

63′ Cross di Beani, Rapetti sbilanciato colpisce di testa ma non riesce a inquadrare la porta.

62′ Ammonito Liguori.

60′ Qualche problema per Bova col rinvio, Colella si avventa sul pallone e va a contrasto. Rinvio dal fondo.

56′ Superba vicina al goal. Gran cross di Campazzo. Colella si avventa come un falco sul pallone e lo gira di testa. Pallone che esce di un soffio a Bova battuto.

54′ Cherkez la passa a Pondaco. Tiro dalla distanza respinto con i pugni da Sommariva.

52′ Cherkez ferma una ripartenza e rimedia il cartellino giallo.

51′ Pondaco ci prova dalla distanza, sfera che attraversa lo specchio della porta con Sommariva in controllo.

50′ Gran palla filtrante di Vio per l’inserimento di Campazzo in area. Fancellu ci mette una pezza.

47′ Fancellu va sul fondo servito da Pondaco e guadagna un calcio d’angolo. Sugli sviluppi, Romano raccoglie in posizione defilata rispetto al secondo palo e calcia in porta. Sommariva respinge.

45′ Si riparte. Nessun cambio nei due schieramenti.

Secondo tempo

45’+2 Goal annullato alla Superba. Vio mette al centro dell’area una punizione. Liguori sbuca e col piattone mette dentro. Rete annullata per fuorigioco. Finisce qui il primo tempo.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Savona pericolosissimo. Cross teso di Beani, Rapetti impatta bene di testa ma Sommariva è bravissimo nel distendersi e smanacciare il pallone destinato all’angolino basso in corner.

37′ Mattiucci tocca al centro per Liguori. L’11 genovese calcia dalla distanza ma il tentativo finisce a lato.

29′ Rigore per la Superba! L’arbitro ravvisa un tocco di mano di Beani. Mattiucci si presenta sul dischetto, calcia forte alla destra di Bova, che intuisce ma non ci arriva.

26′ Vantaggio del Savona! Superba in attacco, Beani lancia lungo per Rapetti, che attacco lo spazio dietro ai difensori ingaggiando e vincendo il duello fisico con Pelosi. Il nove biancoblù crossa poi al centro dove trova Romano che fa il movimento giusto e insacca di testa.

24′ Super Bova! Cross di Vio, il portiere esce di pugno togliendo la palla dalla testa di Rossi. Poi, si supera parando e mettendo in corner il tentativo ravvicinato di Pelosi.

17′ Rapetti protegge bene un pallone in area resistendo all’attacco di un difensore, appoggia per Cherkez che tira, palla deviata. Ancora un corner. La difesa della Superba rinvia.

16′ Incursione centrale di Beani. Guadagna un calcio piazzata da buona posizione, Pondaco ci prova ma la conclusione è lenta e si spegne dietro alla traversa.

12′ Savona pericoloso. Punizione messa bene in mezzo sul secondo palo da Pondaco. Un difensore locale riesce a mettere in corner. Nulla di fatto dopo la battuta dell’angolo.

9′ La Superba guadagna una posizione in prossimità del limite dell’area, lato destro. Batte Morani. Calcia male spedendo direttamente sul fondo.

6′ Cross di Liguori. Fancellu tocca e finisce in angolo. Battuta corta, per Vio che appena dentro l’area calcia bene ma leggermente alto sulla traversa. Bova comunque in traiettoria.

Nota tattica: modulo 4-3-1-2 per i biancoblù, con Pondaco a sostegno del tandem Romano-Rapetti. Rizzo play davanti alla difesa, ai suoi lati Cherkez e Beani. La Superba si schiera con il 4-3-3.

2′ Calcio d’angolo per il Savona. Batte Pondaco, Sommariva esce e di pugno respinge.

1′ Si parte. Completo biancoblù per il Savona. Maglia nera e grigia con calzoncini e calzettoni bianchi per i padroni di casa. Biffi conferma in sostanza gli 11 titolari dei playoff, nella Superba assente il portiere titolare Bertulessi. Savona incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

Superba:1 Sommariva, 2 Mancini, 3 Campazzo, 4 Mattiucci, 5 Rossi, 6 Pelosi, 7 Guelfi, 8 Morani, 9 Colella, 10 Vio, 11 Liguori. A disposizione: 12 Ferraris, 13 Ottogalli, 14 Caroglio, 15 Ricci, 16 Mattera, 17 Calla, 18 Seck, 19 Ascione, 20 Mangini. Allenatore: Cristian Pisani.

Città di Savona: 1 Bova, 2 Fancellu, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Matarozzo, 6 Beani, 7 Romano, 8 Rizzo, 9 Rapetti, 10 Pondaco, 11 Cherkez. A disposizione: 12 Siri, 13 Barone, 14 Brazzino, 15 Doci, 16 Ndiaye, 17 Palumbo, 18 Calcagno, 19 Panucci. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro: Damiano Volpi di La Spezia

Genova. Inizia oggi il percorso playoff della squadra di mister Roberto Biffi. Prima delle quattro partite contro i genovesi della Superba. Alla prima giornata i biancoblù hanno riposato. I risultati del primo turno sono stati Panchina 2 – Superba 2 (con gli ospiti che, stando alle ricostruzioni della Superba e di alcuni presenti sugli spalti, erano rientrati negli spogliatoi sul 2 a 1 ma l’arbitro aveva fischiato troppo presto e quindi aveva fatto rientrare le squadre subito in campo per finire il recupero, tempo sufficiente al Panchina per pareggiare) e Brugnato 2 – Argentina Arma 1. Oggi, l’altro match è Argentina Arma vs Panchina.