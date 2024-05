Frana vicino ai binari, sospesa la linea Genova-Torino: disagi in vista

Liguria. La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Genova è limitata a un solo binario per motivi precauzionali nella tratta tra Villanova e Villafranca. Da questa sera anche il secondo binario però verrà interrotto alcuni giorni per consentire i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso che si è creato a seguito del maltempo.

A causa delle intese piogge, infatti, la scorsa notte una frana ha lambito la sede ferroviaria, che verrà sospesa, in via precauzionale, in previsione delle piogge dei prossimi giorni.

Inevitabili, quindi, i disagi per i viaggiatori.

“Il personale è già sul posto insieme alle imprese appaltatrici che stanno portando mezzi e uomini necessari per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza – affermano da Rfi -. Trenitalia sta riprogrammando l’offerta di trasporto ferroviario”.

“Si consiglia di valutare una nuova pianificazione del proprio viaggio”.