“Un’altra Celle” presenta la sua squadra. Silvia Simoncelli: “Ecco l’alternativa”

Celle Ligure. Meno di un mese alla data delle elezioni. La lista “Un’altra Celle”, che si ispira al centro destra, ha presentato ieri sera la sua squadra che correrà per le prossime Amministrative dell’8 e 9 giugno.

“Dobbiamo alzare l’asticella” ha sottolineato Silvia Simoncelli. “La nostra è una squadra che nasce da un gruppo di cellesi, dopo anni di incontri, approfondimenti, idee e proposte – spiega a IVG – oggi pronto a offrire a Celle l’alternativa”.

“Un’alternativa valida e concreta, in discontinuità assoluta rispetto alla politica che governa il paese da 50 anni. Il nostro programma – ribadisce ancora una volta – vuole mettere in campo una politica di sviluppo e valorizzazione che abbracci tutti i settori e arrivi precisa in ogni angolo del paese, per riportare Celle ad avere quel ruolo che merita, centrale, nell’orizzonte provinciale e regionale, per dare migliore qualità della vita per tutte le persone che qui abitano e per quelle che arrivano”.

“A distinguerci – prosegue – è la competenza, la voglia di fare e il grande entusiasmo che per prima cosa vogliamo fortemente trasferire alla nostra cittadina”.

Ecco i candidati della lista: Carla Rebagliati infermiera risk manager; Fabio Andreussi, operatore ecologico; Claudio Pescio, pensionato; Stefano Crocco, lavoratore dipendent; Matteo Andreazza, ingegnere; Carla Camoirano, docente in pensione; Roberto Consolide, imprenditore; Sergio Gallo, artigiano in pensione; Riccardo Rebagliati, ristoratore; Mirco Borreani, ristoratore; Francesca D’Angelo, lavoratrice dipendente; Cristina Carissimi, ristoratrice.