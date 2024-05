Il mondo della dance in lutto per la scomparsa di Franchino Dj: tante le sue serate nei locali savonesi

Riviera. In tanti, giovani e meno giovani, lo ricordano e oggi lo piangono: si è spento all’età di 71 anni lo storico vocalist e deejay Franco Principato, da tutti conosciuto come Franchino Dj. Considerato una icona della musica dance negli anni Ottanta e Novanta, protagonista di tante serate nei locali e nelle discoteche della riviera savonese.

Ma non solo, siciliano d’origine, si era poi trasferito in Toscana, conquistando le notti di tutta Italia, per arrivare ai club di Ibiza e Formentera.

Il messaggio della famiglia: “Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. ”Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere”.

Tra i brani più amati del dj “La grande botta” e “Bambolina”: al suo attivo numerose collaborazioni con tanti nomi cult della musica elettronica e progressive. Un maestro della console come ricordano tanti suoi colleghi e appassionati nel giorno della sua scomparsa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione apparsi oggi sulle piattaforme social, in particolare da Albenga e Alassio, in memoria degli anni d’oro della dance rivierasca. Ha fatto ballare, divertire ed emozionare intere generazioni: la sua ultima apparizione nel ponente savonese risale al 27 aprile 2018.

I funerali si terranno in forma strettamente privata.