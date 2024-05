Lutto a Savona: morto Luca Petraroli, proprietario di Arredo Tende

Savona. Lutto sotto la Torretta per la scomparsa di Luca Petraroli, proprietario del negozio Arredo Tende di via Guidobono e molto conosciuto in città.

L’uomo, noto anche per la sua attività nel campo della sicurezza nei locali notturni, si è spento a 55 anni dopo una breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia cinque figli.

La sua squadra lo ricorda con affetto: “Faceva parte della nostra famiglia – racconta Giacomo Canale dei Golden Beach – una persona splendida. Ha lavorato per noi per anni, si occupava dell’accoglienza dei clienti: mai avuto un problema, era sempre sorridente e puntuale. Un’ottima persona”.