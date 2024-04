Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (29^ giornata)

Baiardo vs Campomorone 2-2, Arenzano vs Serra Riccò 2-3, Cairese vs Forza E Coraggio 3-0 (a tavolino), Genova Calcio vs Taggia 2-2, Golfo Paradiso vs Busalla 1-3, Pietra Ligure vs Voltrese 2-1, Sammargheritese vs Rivasamba 0-2, Athletic Club Albaro vs Imperia 1-4.

Classifica: Imperia 64, Rivasamba 55, Cairese 54, Pietra Ligure 51, Athletic Club Albaro 42, Arenzano 40, Baiardo 39, Campomorone e Taggia 38, Golfo Paradiso e Genova Calcio 37, Serra Riccò e Voltrese 34, Busalla e Sammargheritese 27, Forza E Coraggio 13.

Promozione (29^ giornata)

Camporosso vs Pra’ FC 3-5, Celle Varazze vs Quiliano&Valleggia 2-0, Ceriale vs Campese 6-1, Finale vs Ventimiglia 4-2, Pontelungo vs Bragno 2-4, Praese vs Carcarese 3-3, San Cipriano vs Legino 0-0, Sestrese vs San Francesco Loano 0-4.

Classifica: San Francesco Loano 70, Celle Varazze 63, Praese 54, Carcarese e Sestrese 49, Pontelugo 45, Ventimiglia-Legino-Ceriale 39, San Cipriano 35, Bragno-Pra FC- Finale 32, Campese 25, Camporosso 23, Quiliano&Valleggia 14.

Prima Categoria “A” (26^ giornata)

Millesimo vs Sanremo 2000 3-0 (a tavolino), Andora vs Vadino 0-0, Baia Alassio vs Altarese 4-0, Cengio vs Argentina Arma 1-2, Golfo Dianese vs Ospedaletti 2-1, Plodio vs Oneglia 3-1, Sanremo Calcio vs San Filippo Yepp 0-2.

Classifica: Millesimo 70, Argentina Arma 66, Baia Alassio 54, Vadino e Golfo Dianese 45, Andora 44, Ospedaletti 39, Cengio 38, San Filippo Yepp 33, Oneglia 31, Altarese 24, Virtus Sanremo 12, Plodio 11, Sanremo 2000 6.

Prima Categoria “B” (26^ giornata)

Olimpic vs Albissole 1-1, Borgio Verezzi vs Speranza 5-1, Letimbro vs Spotornese 2-1, Lido Square vs Multedo 1-6, Old Boys Rensen vs Rossiglionese 4-2, Priamar vs Masone 2-3, Vadese vs Città di Savona 0-1.

Classifica: Albissole 59, Multedo 54, Città di Savona 50, Vadese 46, Borgio Verezzi 42, Masone e Speranza 41, Olimpic 33, Spotornese 32, Old Boys Rensen 28, Letimbro 26, Rossiglionese 22, Lido Square 19, Priamar 11.

Seconda Categoria “B” (21^ giornata)

Nolese vs Mallare 0-0, Pallare vs Veloce 2-0, Rocchettese vs Dego 0-0, Sassello vs Murialdo 1-3, Don Bosco vs Cengio “B” 4-1. A riposo: Priamar “B”.

Classifica: Dego 48, Pallare 41, Mallare 40, Rocchettese 37, Virtus Don Bosco 31, Veloce 24, Murialdo 23, Nolese 19, Sassello e Cengio “B” 15, Priamar “B” 6.

Seconda Categoria “A” (17^ giornata)

Villanovese vs Matuziana 3-0 (a tavolino), Borghetto vs Bordighera 1-0, Pietra Ligure “B” vs Real Santo Stefano 4-1, Riva Ligure vs Imperiese 0-1, San Bartolomeo vs Cisano 1-10.

Classifica: Pietra Ligure “B” 40, Imperiese e Borghetto 38, Bordighera 29, Cisano 28, Real Santo Stefano 25, Villanovese 23, Riva Ligure 14, San Bartolomeo 6, Matuziana 1.