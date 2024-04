Carcarese ai vertici ma pesa la partenza, Ponte: “Incredibile alimentare ancora sogno playoff”

La Carcarese aveva iniziato la stagione parlando di obiettivo playoff. La dirigenza non si era sbagliata nel valutare la rosa a dispozione e la squadra è certa di chiudere nei primi cinque posti. Merito di mister Alessio Ponte, il terzo della stagione. Partito a fari spentissimi, ha illuminato la classifica dei biancorossi che ora, a novanta minuti dal termine, tengono accesa una seppur flebile speranza playoff.

Domenica, l’ennesimo risultato utile, ovvero il 3 a 3 in casa della Praese. Un punto che ha consentito di agganciare la Sestrese e di salire quindi al quarto posto visti gli scontri diretti favorevoli con i verdestellati. Il ritmo folle del Celle Varazze, che ha nove punti sulla Praese terza fa sì che ci sia sono un piccolo spiraglio per la società biancorossa.

Per qualificarsi, Spozio e compagni devono vincere contro il Camporosso, la Praese deve fare sul campo del New Bragno e il Celle Varazze deve perdere a Ventimiglia. Difficile, quasi impossibili alcuni diranno, ma nel calcio se ne sono viste di ogni.

Ecco perché mister Alessio Ponte ci spera ancora un po’, oltre a essere soddisfatto del lavoro fatto fin qui: “È incredibile, abbiamo portato il sogno playoff fino all’ultima giornata, era il nostro obiettivo ma in tanti non ci credevano – ha dichiarato ai microfoni del club -. Si deciderà tutto domenica con il Camporosso, anche se non dipenderà solo da noi, dovremo aspettare anche i risultati degli altri campi. Oggi con la Praese, una squadra fortissima, siamo riusciti a prendere un buon punto, nonostante assenze e infortuni. Grazie al pari abbiamo agganciato la Sestrese, abbiamo fatto un girone di ritorno clamoroso. Domenica prossima avremo l’occasione di chiudere il campionato davanti ai nostri tifosi, comunque vada sarà una festa”.