Calcio, il Finale batte il Ventimiglia e punta alla salvezza diretta. Belvedere: “Sembrava una rincorsa disperata. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato”

Finale Ligure. Serviva una vittoria al Finale di Giancarlo Delfino per continuare a rincorrere l’obiettivo della salvezza diretta. Contro il Ventimiglia un 4-2 che ha esaltato l’ambiente, facendogli avere ancora il destino nelle proprie mani per 90 minuti: servirà un risultato positivo a Loano per potersi salvare evitando i playout.

Il direttore sportivo Roberto Belvedere, ospite a Mixed Zone dal collega Claudio Nucci, ha commentato la sfida decisa dalle reti di Stagnaro, Cafarotti, Brollo e Simigliani: “Siamo partiti molto contratti contro una bella squadra che gioca bene. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare allo scadere del primo, riuscendo poi ad andare in vantaggio appena rientrati dalla ripresa. Sul 3-2 l’intensità è calata per il caldo e siamo andati sul 4-2 girando maggiormente la palla“.

Tranne il centrale Chiarlone che è da valutare, con il rientro di Renda il gruppo squadra giallorossoblù tornerà praticamente al completo in occasione della sfida contro la San Francesco Loano di domenica prossima. Sono tanti i giovani all’interno dell’organico: “Una politica che nelle mie gestioni ho sempre fatto sia ad Albenga sia a Finale. L’anno scorso avevamo vinto il premio però purtroppo siamo retrocessi pur giocando un buon calcio. Prendendo Mambrin nella Juniores, allenatore esperto e bravo, stiamo ottenendo buoni risultati. Con la Prima Squadra abbiamo fatto fatica, iniziando bene e facendo solo due punti nella parte centrale di campionato. Poi con Delfino, il terzo allenatore stagionale, siamo riusciti a tirarci fuori e speriamo di completare questa rincorsa che ad un certo punto sembrava veramente disperata“.

“Con Monti eravamo in linea con gli obiettivi, poi ha dato due volte le dimissioni e alla fine le abbiamo accettate – ripercorre Belvedere -. Ho scelto Biolzi per la sua esperienza, il suo valore e ciò che abbiamo fatto insieme ad Albenga. Purtroppo non è riuscito ad entrare nelle corde della squadra. Dopo il suo addio ho preso Delfino, un altro allenatore con cui avevo lavorato bene ad Alassio. So delle sue qualità e fino ad oggi ci ha tirato fuori dai guai: speriamo di rimanerne fuori“.

“Il futuro? So che in questo momento si dovrebbe già programmare ma a Finale non è così. Prima bisogna portare in porto la nave, poi a bocce ferme si faranno tutte le valutazioni del caso. Non abbiamo ancora parlato, è stata una stagione estenuante“, conclude Belvedere.