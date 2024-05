Finale 2024, Andrea Guzzi dà il via agli incontri con la cittadinanza: “Trasmettere la nostra energia positiva e propositiva”

Finale Ligure. “Iniziamo una serie di incontri pubblici con i finalesi nei vari rioni e quartieri, ne abbiamo organizzati 12 per poter trasmettere in modo capillare il nostro messaggio e il nostro programma amministrativo a tutti i cittadini”. Il candidato sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi presenta così il suo tour elettorale da qui al voto dell’8 e 9 giugno per le elezioni comunali.

“Naturalmente, e parallelamente, proseguiremo anche i nostri incontri con le varie associazioni cittadine. L’obiettivo è farci conoscere al meglio e raccontare i progetti e le iniziative che abbiamo in mente per la Finale Ligure dei prossimi anni”.

“Vogliamo divulgare con forza questa nuova energia positiva e propositiva che il nostro gruppo e la nostra lista è pronta a offrire a tutti i finalesi” conclude Andrea Guzzi.

Il calendario degli incontri

– Lunedì 6 maggio ore 21:00 a Pia presso il Bar Lux

– Mercoledì 8 maggio a Calvisio ore 18:00 presso il Ristorante Inegaggie

– Venerdì 10 maggio a Verzi ore 17:00 presso il sagrato della chiesa

– Lunedì 13 maggio a Borgo ore 21:00 presso Palazzo Ricci

– Mercoledì 15 maggio a Varigotti ore 21:00 presso l’oratorio di via Aurelia

– Giovedì 16 maggio a Marina ore 21:00 presso Sala Gallesio

– Mercoledì 22 maggio tra via Dante e via Brunenghi ore 21:00 presso l’Hotel Florenz

– Giovedì 23 maggio a Perti ore 18:00 presso Oratorio

– Venerdì 24 maggio nella zona industriale ore 18:00 presso Gallo

– Lunedì 27 maggio a San Bernardino/Monticello ore 21:00 presso l’oratorio di Monticello

– Mercoledì 29 maggio alle Le Manie/Monte/Selva ore 21:00 presso il Camping San Martino

– Venerdì 31 maggio a Gorra/Olle ore 21.00 presso la sede di Pro Loco.