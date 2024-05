Finale Ligure, Magda Panzavolta commissario cittadino di Forza Italia

Finale Ligure. Magda Panzavolta è il commissario cittadino di Forza Italia per Finale Ligure.

Ha iniziato la sua carriera lavorativa nel settore del turismo. Nel 2001 diventa mamma di una bambina e decide di dedicarsi interamente alla famiglia.

“Ho sempre sposato le idee del centro destra, ho accettato di mettermi a disposizione di Forza Italia, in quanto mi riconosco nei valori liberali e di giustizia di questa grande famiglia politica fondata dal cavaliere Berlusconi. Grazie ad Angelo Vaccarezza e a Luigi Pignocca per avermi voluto al loro fianco in questo progetto di rinascita e crescita del partito in provincia di Savona”.