Seconda Categoria, il Mallare conquista l’accesso diretto alla finale playoff

“Siamo spensierati, non mi sono mai divertito come quest’anno”. Con queste parole mister Marco Fiori aveva sintetizzato la sua stagione al Mallare qualche tempo fa. In casa rossoblù si è ripartiti con entusiasmo dopo la retrocessione della scorsa stagione e senza pressioni si stanno ponendo le basi per un rapido ritorno in Prima Categoria.

Manca la classifica ciliegina sulla torta. Ieri i rossoblù hanno vinto 2 a 1 lo scontro diretto contro il Pallare conquistando, al contempo, il secondo posto e l’accesso diretto alla finale playoff, visti i punti di distacco dalla quinta (dodici lunghezze sulla Virtus Don Bosco). Non solo una partita in meno, ma anche la possibilità di festeggiare la promozione con un pareggio in casa al termine dei supplementari.

Ieri, contro la squadra di mister Roso, i lupi erano passati in svantaggio subendo goal da Hublina. Poi, la reazione con la doppietta di Reale che ha messo la squadra nella posizione di prestigio dei playoff. I rossoblù attendono quindi la vincente di Pallare vs Rocchettese.

Il ruolino di marcia della stagione recita 13 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte. Ben 45 i goal segnati a fronte dei 26 subiti.