Seconda Categoria, Mallare-Pallare LIVE: derby valligiano dal sapore di promozione

Risultato: Mallare 1-0 Pallare (37’ De Luca)

Al 97’ finisce qui. Il Mallare vince e torna in Prima Categoria!

Al 91’ Borkovic rileva Briano e Bergamo prende il posto di Resio: mister Roso cerca prova il tutto per tutto per riprendere il match.

Il direttore di gara comanda 6 minuti di recupero.

All’89’ Di Gregorio attende troppo per calciare dal limite dell’area sciupando una potenziale ottima chance.

All’83’ Raimondo al volo cerca un gol che sarebbe stato stupendo, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato.

Al 79’ Piantelli in uscita evita guai per i suoi anticipando Kadrija lanciato a rete.

Al 75’ Hublina calcia direttamente in porta la punizione scaturita dalla precedente chiamata arbitrale sfiorando la traversa.

Al 73’ Grosso spende un fallo evidente per spezzare il ritmo degli avversari venendo ammonito.

Al 72’ il Pallare continua a spingere cercando la porta con la conclusione dalla distanza di Di Gregorio, ma Kadrija risponde presente bloccando con sicurezza.

Al 70’ Dotta viene sostituito: dentro Ahmed Abbas (l’eroe della semifinale playoff per il Pallare) al suo posto.

Al 69’ Morando interviene in ritardo su un avversario venendo sanzionato dal direttore di gara.

Al 68’ il Pallare ha un’ottima chance per colpire gli avversari in campo aperto, ma Dotta sbaglia tutto non riuscendo a servire il suo compagno involato verso la porta.

Al 67’ Boudali di testa stacca nel cuore dell’area di rigore non riuscendo per un soffio ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Kadrija.

Al 62’ il Pallare opta per operare una sostituzione: Amato lascia il campo per favorire l’ingresso di Di Gregorio, Roso ridisegna i suoi a trazione offensiva.

Al 51’ Boudali compie un’irregolarità venendo sanzionato.

Al 47’ pronti, via e il Pallare di rende immediatamente protagonista costruendosi una doppia occasione: trema il Mallare, ottimo avvio da parte della squadra ospite.

Alle 17:29 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo durante i primi 45’.

Termina 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo decisamente gradevole, una prima frazione in cui il Mallare ha prodotto di più meritando l’attuale vantaggio.

Al 44’ Hublina mostra al pubblico presente sugli spalti tutte le proprie migliori qualità: dribbling secco ai danni di un avversario e conclusione forte sul primo palo, ma Kadrija c’è e respinge in corner.

Al 43’ il Pallare prova a reagire con Raimondo che suona la carica: buona chance per gli uomini di mister Roso.

Al 41’ Marenco si stacca dalla propria linea difensiva seminando il panico sulla fascia sinistra: cross al bacio e conclusione di prima intenzione di De Luca, ma il pallone termina sul fondo.

Al 37’ si sblocca il match. Il Mallare riesce a capitalizzare la mole di occasioni create grazie all’incornata di uno scatenato De Luca sugli sviluppi di un corner: è 1-0 per la squadra di mister Fiori!

Al 35’ De Luca riesce nuovamente ad anticipare Piantelli scheggiando l’incrocio dei pali: altro brivido per il Pallare.

Al 33’ De Luca tenta di approfittare di un’incertezza dell’estremo difensore avversario non riuscendo tuttavia ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 25’ Reale da posizione defilata calcia di potenza provando a sorprendere Piantelli in uscita, ma il suo tentativo termina di poco largo.

Al 23’ Fiori di testa, lasciato colpevolmente libero dalla retroguardia ospite, riesce ad indirizzare un ottimo cross non riuscendo però ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 20’ il Pallare prova a farsi vedere dalle parti di Kadrija, ma il Mallare fa ottima guardia impedendo agli avversari di rendersi realmente pericolosi.

Al 12’ Reale si incarica di calciare una punizione da ottima posizione sfiorando per centimetri la traversa della porta difesa da Piantelli.

Al 5’ Mallare aggressivo mentre il Pallare difende in maniera ordinata.

Alle 16:31 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Mallare: A. Kadrija, Fiori, Croce, Marenco, Grosso, Pistone (C), Ravelli, Panaro, H. Kadrija, De Luca, Reale.

A disposizione: Sherd, Branchetti, Grenno, Brovida, Mazzucco, Mileto.

Allenatore: Marco Fiori.

Pallare: Piantelli, Amato, Resio, Briano, Sanna, Boudali (C), Morando, Ferretti, Raimondo, Hublina, Dotta.

A disposizione: Giordani, Abbaldo, Xheka, Borkovic, Sala, Briano, Ahmed, Bergamo, Di Gregorio.

Allenatore: Dario Roso.

Arbitro del match è il signor Simone Gotelli della sezione di Savona.

Presentazione

Mallare. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Achille Agosto” Mallare e Pallare si sfidano in occasione della finale playoff del girone “B” del campionato di Seconda Categoria. Il derby valligiano tra le squadre guidate rispettivamente da Fiori e Roso vale un posto al sole: vincere significa prenotare la partecipazione all’edizione 2024/2025 della Prima Categoria. I risultati della regular season parlano chiaro: il Mallare ha battuto il Pallare in entrambe le occasioni (2-5 al “Ravera” e 2-1 in casa). I playoff però si sa, spesso riservano sorprese, motivo per cui Boudali e compagni nella gara odierna cercheranno di vendicare le due sconfitte precedentemente citate in modo tale da poter ritrovare una categoria che manca da quasi un decennio.