Promozione, missione compiuta per il Bragno. Mignone: “Salvezza dedicata alla squadra, da domani penseremo al futuro”

Cairo Montenotte. Obiettivo raggiunto. In un pomeriggio ricco di verdetti come quello andato in scena nella giornata di ieri, c’è stato spazio anche per la gioia immensa del Bragno.

La squadra guidata da mister Simone Adami infatti ha ottenuto la matematica certezza della permanenza in Promozione battendo 3-2 la Praese. Playout scongiurati e grande festa dunque in casa biancoverde, una gioia diventata realtà grazie alle reti siglate da Di Martino, Monni e Marini e ai super interventi di Imbesi.

A raccontare le emozioni del ‘Paolo Ponzo’ è stato Massimo Mignone, direttore generale del club il quale ha dichiarato: “Per fortuna il match si è subito messo bene per noi. Imbesi penso che sia stato il migliore in campo, ha compiuto almeno cinque miracoli. Il suo ritorno in campo per noi è stato un acquisto incredibile, nonostante fosse da tre anni fermo ha dimostrato di essere il portiere più forte della categoria”.

“Penso sia pazzesco – ha proseguito l’intervistato – salvarsi soltanto all’ultima giornata totalizzando 35 punti, questo è sicuramente un indicatore riguardante il livello del campionato. Abbiamo avuto la possibilità di cimentarci con un girone combattuto e di buona caratura. Le squadre di vertice sono davvero fortissime e vedere una squadra blasonata come il Finale in fondo rende sempre più l’idea sul livello del raggruppamento”.

Ancora presto per parlare di prossima stagione in casa Bragno: “Domani guarderemo il futuro, oggi si festeggia. La squadra durante l’anno ha perso tanti punti per strada, ma il mister ha centrato l’obiettivo e per questo siamo felici”.

Infine Mignone ha concluso dichiarando: “Questa dopo tanti anni è stata la stagione del mio ritorno nel calcio. Dedico il raggiungimento della salvezza a tutti i ragazzi, sono un gruppo che ha davvero meritato questo traguardo”.