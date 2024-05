Cairo Montenotte. “Un appuntamento impegnativo ma entusiasmante, per celebrare la giornata internazionale dell’infermiere che si celebra in tutto il mondo il 25 maggio. Numerosi gli infermieri che hanno dato dimostrazioni del loro lavoro, offrendo informazioni alla cittadinanza e presentando un viaggio tra passato e presente e futuro della professione infermieristica, che mi auguro sia valorizzata con modelli organizzativi innovativi, riconoscimento delle competenze e, perchè no, anche quello economico”.

Così la dottoressa Roberta Rapetti, presidente dell’Ordine professioni infermieristiche di Savona, ha commentato la giornata di ieri al Teatro Chebello di Cairo, dove si partiva “dall’Albero e i percorsi della salute”, con nove postazioni dimostrative e informative, ciascuna caratterizzata da una competenza Infermieristica specialistica.

“Abbiamo utilizzato l’immagine dell’albero perché ben si sposa con lo slogan “Nutriamo la salute”, scelto dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, per identificare l’edizione 2024. L’intento è richiamare la radice etimologica del termine “nurse” che, sia in latino che in inglese, rimanda al concetto di nutrizione, del prendersi cura, elemento chiave dell’agire professionale. Gli Infermieri sono una risorsa essenziale del nostro Sistema Salute, in quanto, garantiscono alle persone assistite, con competenza, talento, rigore scientifico, umanità e valore etico, una risposta ai bisogni assistenziali e socio-assistenziali” spiega la Presidente di OPI Savona.

Lo spettacolo, ideato da OPI Savona e ASL 2, è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Cairo Montenotte, dell’Istituto di Istruzione Superiore Federico Patetta, del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio, delle Scuole di ballo “La danza è” ed “Atmosfera danza”, dell’Associazione Supereroi per Voi, delle Pubbliche Assistenze e della Protezione Civile del territorio. Numerose le autorità civili e militari presenti, tra cui il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, i consiglieri regionali Roberto Arboscello, Angelo Vaccarezza e Brunello Brunetto, nonchè i rappresentanti di Asl2.

“Un momento di riflessione e confronto che ha messo al centro la professione infermieristica, cardine del sistema sanitario e un’occasione per ringraziare chi quotidianamente è in prima linea ad assistere la cittadinanza, soprattutto in una Regione che, per colpe evidenti di chi amministra da anni, ha una sanità in grave sofferenza – commenta Arboscello – L’impegno di chi ha a cuore la sanità regionale deve essere quello di far diventare in Liguria questa professione ancora più qualificata, attraverso strumenti e corsi di formazione specifici, e ambita, garantendo retribuzioni adeguate una maggiore qualità del lavoro”.