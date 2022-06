Elezioni, i risultati in tempo reale – A Cairo vince Lambertini, a Borghetto Canepa, a Noli la spunta Repetto, ad Altare Briano

Savona. È iniziato, come previsto, alle 14 lo scrutinio nei 7 Comuni (per un totale di 30 sezioni) in cui si andava al voto ieri per eleggere il nuovo sindaco. Le partite più sentite sono quelle di Cairo Montenotte, Noli e Borghetto Santo Spirito; duelli anche a Boissano e Altare, mentre a Calizzano e Giusvalla i giochi sono già fatti (nel primo caso si candidava solo Pierangelo Olivieri, nel secondo all’uscente Marco Perrone si contrappone una lista “civetta”).

Chiunque vinca nei Comuni sarà comunque “sindaco di pochi”: il dato dell’affluenza infatti è davvero preoccupante. A Cairo Montenotte si è registrata la più alta: 56,68%, comunque in calo rispetto alla scorsa tornata, quando era stata del 65,11%. Segue subito dopo Noli (55,11%), dove la diminuzione rispetto alle elezioni precedenti è ancora più netta: praticamente il 12% di elettori in meno. A Boissano si è arrivati al 53,25% di votanti, l’ultima volta furono il 62,55%. A Calizzano, dove c’era un solo candidato, lo spoglio servirà solo a verificare che non ci sia un numero elevato di schede nulle: a meno di colpi di scena clamorosi Pierangelo Olivieri sarà proclamato sindaco per la terza volta, avendo portato al voto il 51,7% degli aventi diritto (ma cinque anni fa erano stati il 67,62%).

Ad Altare è andato alle urne il 50,03% degli aventi diritto, nella scorsa tornata elettorale erano stati il 53,56%. L’affluenza definitiva a Borghetto Santo Spirito è stata del 49,2%, distantissima da quella di cinque anni fa (fu il 60,52%). A Giusvalla la percentuale di elettori al voto si è fermata al 24,53%: proprio in previsione di un dato simile (5 anni fa fu il 28,16%, molti elettori sono residenti all’estero) era stata allestita una “lista civetta” in modo che la riconferma del sindaco uscente Marco Perrone non dovesse sottostare al quorum.

Ore 14.10 – BORGHETTO: lo spoglio inizierà non prima delle 14.30 per permettere le operazioni di sanificazione.

Ore 14.29 – NOLI: secondo le primissime indicazioni, nelle 4 sezioni regna l’equilibrio.

Ore 14.33 – Le informazioni che arrivano dai due seggi di Boissano danno Paola Devincenzi in netto vantaggio (70 a 30 circa) sullo sfidante Massimo Zarrillo.

Ore 14.40 – A Rocchetta di Cairo, nel seggio 14, vittoria di Paolo Lambertini con 194 voti contro i 182 di Fulvio Briano. Segue Paola Ferrari con 121.

Ore 14.44 – Sia ad Altare che a Noli la sfida sembra essere molto combattuta, con margini minimi. La partita potrebbe decidersi all’ultimo voto.

Ore 14.49 – A Cairo Montenotte continua a regnare l’equilibrio tra Lambertini e Briano, con il primo in lieve vantaggio.

Ore 14.55 – CAIRO: netta affermazione di Lambertini al seggio 10, con 142 voti contro i 102 di Briano e i 61 di Ferrari. Il divario tra i due inizia a farsi netto: secondo quanto diffuso dalla pagina Facebook del Comune, quando sono state scrutinate 6 sezioni su 14 il vantaggio sarebbe di quasi 150 voti (Lambertini 514, Briano 372, Ferrari 336).

Ore 15.05 – CAIRO: mentre continuano ad affluire i dati dai seggi Lambertini sembra avviato alla vittoria: il suo vantaggio appare sempre più netto.

Ore 15.10 – BOISSANO: è ormai fatta per Paola Devincenzi, che può già considerarsi nuovo sindaco di Boissano.

Ore 15.12 – NOLI: dopo le prime schede si sta delineando una vittoria dell’ex sindaco Repetto, in vantaggio su Pastorino e Gambetta.

Ore 15.20 – CAIRO: Briano si aggiudica nettamente il seggio 13 di Bragno (135 a 87), ma viene sconfitto al seggio 8 (154 a 115). Sostanziale parità al seggio 1.

Ore 15.23 – BORGHETTO: Il sindaco uscente Canepa sarebbe in vantaggio su Giraldi, con circa il 60% dei voti contro il 40% dello sfidante.

Ore 15.26 – NOLI: dopo 3 sezioni su 4 il vantaggio di Repetto pare ormai acquisito.

Ore 15.30 – ALTARE: altri 60 voti di vantaggio per Briano, anche qui siamo ormai agli sgoccioli.

Ore 15.36 – GIUSVALLA: come da previsioni riconfermato Marco Perrone, per lui 175 voti su 200.

Ore 15.49 – NOLI: Repetto torna sindaco, per lui più di 150 voti di vantaggio

Ore 15.52 – ALTARE, il sindaco è ancora Roberto Briano

Ore 15.59 – Anche a BORGHETTO ormai è decisa: Giancarlo Canepa riconfermato sindaco

Ore 16.05 – CAIRO MONTENOTTE: ormai il vantaggio di Lambertini è incolmabile, è ancora lui il sindaco di Cairo