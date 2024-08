Altare riscopre il Festival di San Rocco dopo anni di assenza grazie alla Pro loco

Altare. Dopo anni di assenza (quasi trenta, per la precisione) Altare ha riscoperto il Festival di San Rocco, molto gradito dal pubblico, che ha fatto registrare alti consensi e divertimento per tutti.

Sabato sera, in piazza Bertolotti, si sono susseguite undici esibizioni canore, da cui sono stati scelti i tre finalisti e i vincitori della decima edizione, ovvero “Pino ft Bunker 17041”.

Soddisfazione da parte della Pro loco, che ha riportato in auge un appuntamento caro agli altaresi, come sottolinea il presidente Carlo Pansera: “Il Festival, come il Ballo di San Rocco, sono tradizioni che vanno tramandate e coltivate, sono orgoglioso di aver contribuito a far sì che si sia rispolverato un evento che ha fatto trascorrere una serata estiva in allegria”.