Boissano 2022, dopo 5 anni di minoranza Paola Devincenzi diventa sindaco: “Partiamo da manutenzione e pulizia”

Boissano. E’ Paola Devincenzi, avvocato, ex consigliere comunale a Pietra Ligure e già candidata sindaco 5 anni fa, il nuovo primo cittadino di Boissano. Dopo 5 anni in minoranza, i cittadini l’hanno scelta per succedere a Rita Olivari, arrivata al termine del terzo mandato.

Una partita vinta in modo netto, la sua, con il 73,05% dei voti contro il 26,95% dell’avversario Massimo Zarrillo (geometra e consigliere di maggioranza uscente nonché presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia).

“Me lo aspettavo, stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato in questo periodo – è il suo commento a caldo – con la squadra abbiamo lavorato veramente tanto, a stretto contatto con il cittadino. Evidentemente siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. Sono contenta e soddisfatta soprattutto per tutta la squadra, che ha lavorato veramente con passione e determinazione. Non possiamo assolutamente lamentarci del risultato ottenuto”.

Dopo 15 anni con al timone Rita Olivari si chiude un’epoca: “Cominceremo subito a lavorare, a riorganizzare il territorio e a cercare di soddisfare il prima possibile le esigenze che più di tutte abbiamo riscontrato nei cittadini, ossia manutenzione e pulizia del territorio. Poi a seguire prenderemo in mano i progetti che sono stati iniziati per portarli avanti e, speriamo, a termine. Il mio primo atto da sindaco? Non lo so, festeggerò con i cittadini per ringraziarli perché senza il loro contributo non saremmo qui in questo momento”.

Sulla possibile squadra non si sbilancia: “Attendiamo le preferenze, anche se un’idea c’è già ed è un’idea che ho riscontrato unanime nel gruppo. Ma non voglio anticipare nulla per rispetto nei confronti delle preferenze, dei miei candidati consiglieri e delle esperienze che hanno già avuto in questi anni”. Quella con Zarrillo è stata una sfida all’insegna del fair play: “Non posso lamentarmi del suo comportamento, ognuno di noi ha lavorato senza sgambetti. Gli ho fatto un grande in bocca al lupo, spero di poter collaborare con lui in qualche modo”.

Il neo sindaco con i suoi colleghi consiglieri

Massimo Zarrillo, che ha seguito lo spoglio insieme al candidato consigliere Simone Mantelli, commenta: “La nostra era una lista di condanna e di critica del lavoro fatto (specie negli ultimi tre anni) dall’ormai ex sindaco Rita Olivari. E se la vedeva con una lista che rappresentava la prosecuzione dell’amministrazione Olivari. Ora, alla luce di questo risultato, andremo a fare opposizione. E finalmente il Comune di Boissano avrà una vera opposizione“.

Zarrillo e Mantelli

“La nuova amministrazione avrà un grande lavoro da fare – prosegue Zarrillo – E lo avremo anche noi nel controllare la attività della nuova maggioranza. A loro tocca certamente il lavoro più duro. Accogliamo volentieri l’invito alla collaborazione che ci è arrivato dal neo sindaco Devincenzi. Saremo propositivi e collaborativi, quando sarà il caso. Sempre per il bene del paese, che è il nostro obiettivo comune”.

Queste le preferenze per ciascuna lista. Per la lista Devincenzi: Ramona Siri 101 preferenze, Guido Carieri 73 preferenze, Laura Maiellaro 73 preferenze, Angelisa Marengo 68 preferenze, Fabrizio Garrone 52 preferenze, Daniele Cabrini 51 preferenze, Stefano Corona 34 preferenze, Stefano Pampaloni 26 preferenze, Maria Antonella Provaggi 24 preferenze, Giuseppe Ferrante 10 preferenze. Per la lista Zarrillo: Davide Mattiauda 31 preferenze, Simone Mantelli 27 preferenze, Lidia Brusca 16 preferenze, Roberto Rapallo 13 preferenze, Leonardo De Flaminio 12 preferenze, Fabrizia Bezzone 10 preferenze, Giuseppe “Pino” Bocale 8 preferenze, Antonia Correnti 6 preferenze. Entrano in consiglio: Paola Devincenzi, Ramona Siri, Guido Carieri, Laura Maiellaro, Angelisa Marenzo, Fabrizio Garrone, Daniele Cabrini e Stefano Corona per la maggioranza, Massimo Zarrillo, Davide Mattiauda e Simone Mantelli per la minoranza.