Prima Categoria, l’Altarese “si rifà” l’attacco: ecco Zunino, Saino e Siri

L’Altarese annuncia in un solo colpo tre novità in attacco, il reparto in cui la squadra aveva bisogno di essere rinforzato maggiormente. I giallorossi hanno piazzato tre colpi interessanti, che possono ben amalgamarsi in un eventuale tridente. Il club ha pescato con intelligenza due giocatori provenienti dalla Seconda Categoria ma che per qualità possono dire la loro anche nella categoria superiore.

Il primo è Lorenzo Zunino, centravanti/esterno proveniente dal Murialdo e autore al suo rientro in campo di 15 gol in mezzo campionato.

Il secondo è Samuel Siri, esterno d’attacco proveniente dal Mallare e fresco vincitore dei playoff di Seconda Vategoria.

Infine un “cavallo di ritorno”. Dopo l’esperienza al Quiliano&Valleggia (vittoria della Prima Categoria e retrocessione dalla Promozione) ecco Filippo Saino, che nell’annata 18/19 aveva segnato ben 16 goal con l’Altarese.