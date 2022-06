Borghetto 2022, Canepa confermato sindaco: “Premiato il lavoro di 5 anni”

Borghetto Santo Spirito. Le previsioni della vigilia vedevano il sindaco uscente in vantaggio, e le urne hanno confermato le voci di paese: è ancora Giancarlo Canepa il sindaco di Borghetto Santo Spirito. Il primo cittadino uscente ha sconfitto lo sfidante, il farmacista Pier Giorgio Giraldi, già sindaco della vicina Arnasco dal 1999 al 2009.

Alla fine il candidato di centrodestra ha vinto in modo netto, ricevendo esattamente il doppio dei voti di Giraldi: 1247 (66,68%) contro 623 (33,32%).

La sua lista, “Borghetto C’è”, era composta dagli assessori uscenti Luca Angelucci, Mariacarla Calcaterra, Alessio D’Ascenzo, Celeste Lo Presti, dai consiglieri Massimo Allegri, Carolina Bongiorni, Paolo Erre e dalle “new entries” Maicol Campisi, Andrea Frangelli, Giovanni Matti Altadonna, Bruna Mastrasso e Veronica Ragazzo.

“Gli elettori hanno premiato il lavoro fatto in questi 5 anni – commenta a caldo Canepa – sapevamo che i borghettini ci sono sempre stati vicini e hanno continuato a farlo anche nel giorno delle elezioni. Se mi aspettavo una vittoria con questo scarto? Levandomi l’ultimo sassolino, direi che è l’ennesima conferma che la ‘macchina del fango’ non funziona. Noi questa campagna elettorale volevamo farla sugli argomenti, purtroppo è stato complicato: qualcuno l’ha messa su altre tipologie di situazioni… non è stato sufficiente, abbiamo vinto noi”.

E si ricomincia da dove si era lasciato il lavoro: “Non ci siamo mai fermati, anche questa mattina in Comune ho firmato atti e fatto sopralluoghi per dei lavori pubblici. Si va avanti, e spero che nei prossimi 5 anni possa esserci l’occasione di lavorare insieme alla minoranza. Questa è una apertura in un giorno in cui potrei volare sulle ali dell’entusiasmo… ma credo sia doveroso andare a recuperare quello che ci ha detto il dato sull’affluenza. E’ un problema generale, non solo di Borghetto, ma l’amore per la politica nasce dai territori: è nostro dovere ricompattare la società e renderla partecipe della vita amministrativa di un paese”.

Per quanto riguarda la squadra: “Vediamo chi entra e come vanno le preferenze. Questa mattina ho mandato un messaggio nella nostra chat dicendo che questo gruppo di lavoro deve comunque andare avanti, aprendosi anche ad altre persone di Borghetto. Dobbiamo veramente costruire un gruppo che traghetti Borghetto al 2027, per risvegliare un po’ le coscienze. Il dato della scarsa affluenza mi è dispiaciuto davvero tanto”.

La nuova amministrazione comunale di Borghetto sarà così composta: in maggioranza ci saranno, oltre al sindaco Giancarlo Canepa, Luca Angelucci, Alessio D’Ascenzo, Celeste Lo Presti, Carolina Bongiorni, Veronica Ragazzo, Mariacarla Calcaterra, Bruna Mastrasso e Paolo Erre; per la minoranza, oltre a Pier Giorgio Giraldi, ci saranno Alessio Reale, Maria Grazia Oliva e Giorgia Rocco.