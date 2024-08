Altarese, tra campo e mercato svelato il nuovo main sponsor del club: sarà la testata giornalistica “Fcinter1908.it”

Altare. Una testata giornalistica come main sponsor. In casa Altarese l’avvicinamento alla nuova stagione sta proseguendo all’insegna delle novità: l’inizio della preparazione (avvenuto ufficialmente lunedì) ha coinciso con la pubblicazione della lista pressochè definitiva dei nomi dei giocatori a disposizione dei tecnici Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino portando con sè qualche news di mercato, ma soprattutto a rubare l’attenzione è stato il logo presente sulle casacche da gioco della squadra giallorossa.

Sul petto infatti, in occasione dell’annata che verrà, i giocatori dell’Altarese porteranno il nome di una testata giornalistica affiliata alla Gazzetta dello Sport, ovvero “Fcinter1908”. A divulgare la notizia attraverso un articolo è stato lo stesso portale online.

Di seguito ecco quanto apparso sulle colonne del canale tematico che solitamente tratta le vicende del club attualmente campione d’Italia: “Fcinter1908 entra nel mondo del calcio. È stata sancita, infatti, un’ampia collaborazione tra la nostra testata e l’ASD Altarese, storico club della provincia di Savona fondato nel 1929. Fcinter1908 sarà anche main sponsor dell’Altarese, che attualmente milita nel girone A del campionato di Prima Categoria della provincia di Savona, e aggiornerà costantemente sui risultati della squadra attraverso il proprio sito ed i propri canali social con video ed articoli. L’obiettivo è quello di dare la più ampia visibilità alle realtà locali, spesso trascurate ma spesso fucine di talenti da avviare al calcio professionistico. La stagione dell’ASD Altarese inizierà ufficialmente lunedì 19 agosto con il raduno e l’inizio della preparazione in vista della prima partita di campionato, il prossimo 29 settembre. Primo test della stagione sarà invece l’amichevole in casa con la Capriatese, Prima Categoria piemontese, il 24 agosto”.

“Sono molto lieto di poter annunciare questa collaborazione – ha dichiarato il direttore di ‘Fcinter1908’ Daniele Mari -. L’intenzione di Fcinter1908 è quella di favorire l’esposizione al grande pubblico delle migliori realtà locali sparse per l’Italia. L’Altarese ha un progetto di sviluppo particolarmente interessante e sono ben felice di poter offrire una vetrina nazionale ad un progetto di questo tipo, per altro molto attento e aperto alle opportunità per bambini e giovani talenti”.

Entusiasta il presidente dell’Altarese Piero Pansera: “Siamo felici che una delle realtà editoriali più importanti del panorama sportivo nazionale, con decine di milioni di accessi al mese, abbia deciso di sposare il nostro progetto fondato su passione, sostenibilità e risvolti sociali. Siamo certi che grazie al sostegno di FcInter1908 riusciremo a raggiungere i risultati sportivi che ci siamo prefissati e, soprattutto, a far conoscere il nostro territorio, le realtà che ci sostengono e la passione che anima il nostro progetto. Speriamo che in tanti, vicini o lontani, per passione o per divertimento, comincino a seguire i risultati della nostra piccola realtà. Forza Altarese”.

Tornando al campo invece, l’Altarese quest’oggi disputerà un’amichevole contro la Capriatese, squadra militante nel campionato di Prima Categoria piemontese. Per i tecnici Sportelli e Pellegrino sarà un ottimo modo per tastare con mano i progressi portati dalla prima settimana di allenamenti tentando di affinare le prime sinergie tra i vari componenti della squadra.

Infine dalla lista dei convocati per il primo giorno di preparazione, proprio come anticipato, sono emerse alcune novità di calciomercato. Oltre ai giocatori già annunciati durante le scorse settimane, per il sodalizio del presidente Pansera ecco dunque l’esperienza dell’ex Albissole Alessio Gagliardi a centrocampo e gli strappi dell’ex Savona Papa Ndiaye sulla fascia. Inoltre Pellegrino e Sportelli potranno contare anche sulla tenacia del centrocampista Abdoul Bara e sui difensori Fabio Gallo (classe 2001) ed Herrera Guillerme (classe 1992).

Di seguito l’elenco dei componenti della rosa dell’Altarese:

PORTIERI

Mirco Fradella

Jacopo Provato

DIFENSORI

Luca Crovella

Fabio Gallo

Manuel Marsio

Omar Pansera

Alessandro Munì

Mattia Zaccariello

Moreno Vallarino

CENTROCAMPISTI

Tommaso Esposito

Matteo Franceri

Alessio Gagliardi

Matteo Gallo

Guillerme Herrera

Filippo Saino

Andrea Scaramozzino

Abdoul Karim Bara

ATTACCANTI