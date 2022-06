Giusvalla 2022, tutto come da copione: confermato sindaco Marco Perrone

Giusvalla. Il risultato era scontato: il sindaco uscente Marco Perrone è stato riconfermato per il secondo mandato. Per lui 175 voti contro i 25 raccolti dalla “lista civetta” Vince Giusvalla, che candidava Franco Costantino.

La sfida era in realtà solo sulla carta: la lista avversaria era nata con il preciso scopo di non rischiare che nel piccolo Comune non si raggiungesse il quorum, con conseguente commissariamento. Una volta sventato questo pericolo, a Perrone non è restato altro da fare che non attendere tranquillamente il responso delle urne.

“Siamo felici di esser qui per la terza volta – è il suo commento – Come ho detto in campagna elettorale ciò che facciamo lo facciamo per Giusvalla, continueremo così. Accedere ai finanziamenti è difficile, i piccoli Comuni sono sempre più in difficoltà e si vede anche da questa legge elettorale che ci penalizza. Mi sento però di rimarcare che il risultato delle elezioni è bugiardo in termini di affluenza: il dato ufficiale è del 28% mentre in realtà, se si escludono i residenti all’estero, alle urne sono venuti il 66% dei residenti”.