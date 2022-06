Noli. Ambrogio Repetto torna alla guida del Comune di Noli: è lui, infatti, il nuovo sindaco dopo la vittoria della sua lista, “Prospettiva Noli”, alle elezioni comunali, superando i suoi diretti avversari nella corsa elettorale, Marina Gambetta e Marino Pastorino.

Dopo un iniziale testa a testa equilibrato alla fine è arrivata una vittoria relativamente netta, con più di 150 voti di scarto: per Repetto il 42,79% dei voti contro il 30,25% di Pastorino e il 26,96% di Gambetta.

Il neo sindaco non nasconde “la felicità e l’emozione” per questo risultato, che segna il suo ritorno sulla scena politico-amministrativa dopo due precedenti mandati da primo cittadino, dal 2004 al 2014: “Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

Nei giorni scorsi ha già annunciato quale sarebbe stato il suo primo atto da sindaco: il nuovo bando pubblico per i lavori relativi al cantiere di via IV Novembre. Tra gli altri punti programmatici: rimettere in moto la macchina comunale che in questi anni ha perso alcune professionalità senza un adeguato ricambio, le opere incompiute con la soluzione dei cantieri per via Belvedere e via IV Novembre, realizzare la Casa del Turista per favorire l’incoming e uno sviluppo strutturale del settore outdoor; infine una programmazione di interventi sul patrimonio storico e culturale di Noli, come ad esempio un nuovo Auditorium nella chiesa di San Francesco.

“C’è molta soddisfazione, non tanto per la mia persona quanto per tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – sono le prime parole di Repetto – sia i candidati, che sono stati meravigliosi, sia coloro che dietro le quinte hanno sostenuto il gruppo con idee, proposte o aiuti materiali. A mio avviso è stato fatto un lavoro molto importante e positivo”. Una vittoria forse più netta rispetto alle attese: “Non sono mai stato amante delle previsioni, ho sempre preferito guardare i risultati. Ma certamente non era così scontato che ci potesse essere una vittoria così netta, soprattutto a inizio campagna elettorale il sentore era contrario. In realtà con il passare delle settimane si è capito che la nostra proposta era abbastanza apprezzata, perché abbiamo usato sempre toni molto pacati evitando ogni polemica nel modo più assoluto: questo secondo me ai nolesi è piaciuto”.

La lista di Repetto si pone “in continuità” con la precedente in quanto “ci sono persone che si erano già candidate in passato, come l’ex vice sindaco”. Ma non solo: “Le liste avevano un programma diverso, ma è anche vero che ci sono tanti progetti che l’amministrazione uscente ha avviato e non ha potuto completare. Questi sicuramente costituiranno la priorità. Ad oggi ci sono diverse urgenze, in primis la razionalizzazione degli uffici comunali, che è molto richiesta dai cittadini; e poi la soluzione dei cantieri, che per fortuna in questi mesi hanno avuto evoluzioni positive: speriamo di riuscire a metterli in moto velocemente. E poi c’è la casa di riposo di Villa Rosa, che ha bisogno di attenzioni”.

E poi ci sono i fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico: “L’amministrazione precedente ha ottenuto due importanti finanziamenti, da 5 milioni l’uno. Grazie a questi sono stati realizzati i primi due lotti di lavori su Rio Noli e Rio Mazzeno, a breve partiranno i secondi lotti. Quindi certamente dovremo seguire con attenzione questi interventi, che saranno fondamentali per la messa in sicurezza del territorio nei prossimi decenni”.

E circa la futura squadra: “Come ho detto più volte, tutti i candidati tutti partivano sulla stessa linea, come nei cento metri. Ora ci incontreremo e, sulla base dei risultati, valuteremo le disponibilità e le competenze di ciascuno. Ma sono tranquillo, la squadra è compatta e non ci sono personalismi. Le competenze e la disponibilità saranno i criteri primari che guideranno le mie scelte”.

Una dedica: “Dedico la vittoria a tutti coloro i quali hanno collaborato con me, con noi; alle persone che mi sono vicine e mi hanno supportato in questi mesi e mi supporteranno nei prossimi cinque anni”.

