Savona. Ha preso il via alle 23, immediatamente dopo la chiusura delle urne, lo spoglio delle schede per il referendum giustizia. Il risultato si saprà nel corso della notte, ma sarà totalmente inutile: l’affluenza in Italia è stata bassissima (il dato provvisorio oscilla tra il 17 e il 18%), a distanza siderale dal quorum necessario perché l’esito referendario abbia un valore. Lo spoglio per le elezioni amministrative, invece, prenderà il via nel primo pomeriggio di lunedì.

AMMINISTRATIVE – E’ a Noli (contesa da tre candidati) che si è registrata l’affluenza più alta: 55,11%. Il calo rispetto alle elezioni precedenti è comunque netto: praticamente il 12% di elettori in meno. A Boissano si è arrivati al 53,25% di votanti, l’ultima volta furono il 62,55%. A Calizzano, dove c’era un solo candidato, lo spoglio servirà solo a verificare che non ci sia un numero elevato di schede nulle: a meno di colpi di scena clamorosi Pierangelo Olivieri sarà proclamato sindaco per la terza volta, avendo portato al voto il 51,7% degli aventi diritto (ma cinque anni fa erano stati il 67,62%).

Ad Altare è andato alle urne il 50,03% degli aventi diritto, nella scorsa tornata elettorale erano stati il 53,56%. L’affluenza definitiva a Borghetto Santo Spirito è stata del 49,2%, distantissima da quella di cinque anni fa (fu il 60,52%). A Giusvalla la percentuale di elettori al voto si è fermata al 24,53%: proprio in previsione di un dato simile (5 anni fa fu il 28,16%, molti elettori sono residenti all’estero) era stata allestita una “lista civetta” in modo che la riconferma del sindaco uscente Marco Perrone non dovesse sottostare al quorum. All’una di notte i dati di Cairo Montenotte non sono ancora disponibili.

REFERENDUM – In provincia di Savona l’affluenza si è fermata (dato provvisorio dopo circa 65 Comuni su 69) al 19,5% circa, con minime oscillazioni in base al quesito referendario. Numeri più alti, come prevedibile, nei 7 Comuni che eleggono anche il sindaco, e più bassi nel resto della provincia.

Clicca qui per vedere i dati savonesi relativi all’affluenza per le comunali; qui invece quelli relativi al referendum sulla giustizia.

guarda tutte le foto 26



Comunali e referendum giustizia, il voto nel savonese

COMUNALI: I CANDIDATI E LE LISTE

CAIRO MONTENOTTE – Tre i candidati in campo: il centrodestra punta sul primo cittadino uscente Paolo Lambertini con la lista “Noi per Cairo”, a sfidarlo sono l’ex sindaco Pd Fulvio Briano con la lista “+Cairo” (e il sostegno di Pd e Italia Viva) e il capogruppo di minoranza Giorgia Ferrari con “Cairo in Comune” (sostenuta dal Psi e dall’ex candidato sindaco Matteo Pennino). I tre sono stati protagonisti di un dibattito pubblico organizzato da IVG: qui la diretta della serata, qui i vari articoli sulle loro dichiarazioni.

BORGHETTO SANTO SPIRITO – Al sindaco uscente Giancarlo Canepa (“Borghetto C’è”), di area centrodestra, si contrappone il farmacista Pier Giorgio Giraldi (“Borghetto Domani”), già sindaco della vicina Arnasco dal 1999 al 2009. Anche i due candidati borghettini si sono “sfidati” in un dibattito pubblico organizzato da IVG: puoi rivederlo qui.

NOLI – Si vota perché il sindaco Lucio Fossati si è dimesso a dicembre 2021 per ragioni di salute. A contendersi il posto sono in tre, tutti a capo di liste civiche ma con l’appoggio informale della politica: il centrosinistra sostiene Ambrogio Repetto (“Prospettiva Noli”), già sindaco dal 2004 al 2014; Lega e Fdi Marino Pastorino (“Noli nel Cuore”); il M5S Marina Gambetta (“In Repubblica 3.0”).

ALTARE – E’ sfida a due: il sindaco uscente Roberto Briano (“Insieme per Altare“) deve vedersela con il capogruppo di minoranza Giuseppe Grisolia (“Altare con noi insieme”).

BOISSANO – Il primo cittadino uscente, Rita Olivari, è arrivata alla fine del terzo mandato. A succederla sarà uno tra Paola Devincenzi (avvocato, ex consigliere comunale a Pietra Ligure e già candidata sindaco 5 anni fa) e Massimo Zarrillo (geometra e consigliere di maggioranza uscente nonché presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia).

CALIZZANO – Solo il quorum era l’avversario del sindaco uscente Pierangelo Olivieri (che è anche presidente della Provincia di Savona): lo attende il terzo mandato, sempre alla guida della lista “Obiettivo Comune per Calizzano”. Fortunatamente un decreto legge ha abbassato dal 50% al 40% la percentuale di elettori al voto necessaria per l’elezione, escludendo inoltre dal conteggio gli scritti all’Aire (i residenti all’estero): due provvedimenti che rendono più semplice evitare il commissariamento.

Olivieri questa mattina al voto

GIUSVALLA – Si ripresenta per la conferma Marco Perrone (“Per Giusvalla”). Per evitare lo spauracchio del quorum, però, è stata allestita una seconda lista “civetta” guidata da Franco Costantino.