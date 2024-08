Altare, trovato cadavere in una abitazione: indagini dei carabinieri

Altare. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri su un cadavere rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione di Altare, in via Paleologo.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e 30 ed è stato il forte odore che proveniva dall’alloggio ad allertare i vicini.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri. Una volta entrati nella casa la scoperta del corpo privo di vita di un uomo di 53 anni.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Secondo i primi riscontri investigativi e dall’analisi medico-legale del cadavere, tuttavia, la morte sarebbe dovuta a cause naturali: il 53enne viveva da solo e sembra che da tempo avesse problemi di salute.