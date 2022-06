Altro che astensione, a 101 anni va a votare: “È un dovere”

Cairo Montenotte. L’astensionismo impera, ma non nel cuore di chi ha combattuto per quel diritto. Al voto a Cairo anche il 101enne Gino Berretta, probabilmente la persona più anziana che si è recata alle urne.

Dal 1946, ovvero dalla prime elezioni in Italia, Gino non ha mai mancato un appuntamento elettorale e ieri, nonostante l’età e qualche difficoltà motoria, intorno alle 12, accompagnato dalla figlia Fulvia, è arrivato nel seggio delle scuole elementari di Ferrania, frazione di Cairo Montenotte, dove gli sono state consegnate le schede e lui ha tracciato la sue crocette per l’ennesima volta della sua vita.

Un diritto, quello al voto, che Gino dice “essere da sempre anche un dovere”. Soprattutto per una persona che ha combattuto per conquistarlo: in prima linea nella campagna in Russia e da prezioso supporto della Resistenza a Ferrania.