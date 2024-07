Cairo, il 31 luglio apre i battenti in via Brigate Partigiane la catena di Risparmio Casa

Cairo Montenotte. Risparmio Casa apre i battenti. Il 31 luglio è in programma l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Corso Brigate Partigiane 31, lungo la Sp 29, il quinto in Liguria e il secondo nel savonese della catena, che a Cairo sorge nella sede, completamente rinnovata dell’ormai ex Grancasa.

L’apertura era prevista la scorsa primavera, poi i lavori di adeguamento e ampliamento hanno fatto slittare la data, incerta fino a pochi giorni fa. Ora è ufficiale, mercoledì sarà di nuovo attiva una struttura di vendita lungo la Sp 29, in un’area commerciale e artigianale frequentata.

Si tratta di circa due mila metri quadri di superficie tra esposizione e vendita, dove si troveranno articoli per la casa, casalinghi, detersivi, giocattoli e quant’altro. Una nuova boccata di ossigeno, quindi, anche sul piano occupazionale.