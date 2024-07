Serie D, la Cairese riabbraccia Berretta: “Chicco” torna a casa

Cairo Montenotte. Il ritorno del giovane Francesco Berretta, da ragazzo di Cairo reduce dall’esperienza all’Albenga, era quasi considerato come naturale conseguenza, soprattutto a livello emozionale.

Una stagione disputata a ottimi livelli in bianconero, con una tranquillità nella gestione del pallone tale da non farlo sembrare alla prima esperienza in assoluto in Serie D. Anzi, è stato uno dei giocatori più impiegati durante l’anno.

Ora il classe 2005 giocherà la categoria in gialloblù dopo 33 anni di assenza e, inoltre, nella piazza dove per lui è iniziato tutto. “Chicco” Berretta è tornato a casa.

Il comunicato:

L’ A.S.D. Cairese 1919, è lieta di comunicare che il centrocampista, classe 2005, Francesco Berretta, vestirà nuovamente la maglia Gialloblù, nella stagione 2024/2025

Cresciuto nel nostro settore giovanile e protagonista per due stagioni in prima squadra in cui risulta uno dei migliori talenti del campionato di eccellenza, viene ceduto in prestito, nella stagione 2023/2024, in Serie D all’Albenga dove colleziona ben 38 presenze.

Bentornato Chicco!